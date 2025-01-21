Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов - мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», - гласит текст документа.

Уточняется, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции «гендерной идентичности», которая названа «полностью внутренним и субъективным ощущением собственного «я».

Также в указе прописано, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» - соответственно, мужского.

В документе критикуется так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию индивида концепцию. Утверждение сторонников этой идеологии о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины - как мужчины, признается ложным.

Трамп также предписал, чтобы личные пространства, предназначенные для женщин или для мужчин, использовались только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики, а не субъективной идентичности.

Кроме того, всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для продвижения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.

Глава Белого дома поручил своему помощнику по законодательным делам представить в течение 30 дней текст законопроекта, в котором были бы кодифицированы все содержащиеся в указе определения.

Источник: ТАСС

09:35

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что с этого момента американские власти считают существующими лишь мужской и женский гендеры.

"С этого дня и впредь официальная политика администрации США состоит в том, что есть два гендера - мужской и женский", - сказал он в ходе речи после вступления в должность президента.

Он подчеркнул, что положит конец попыткам "заниматься социальной инженерией в отношении расы и гендера" и применительно к любым аспектам частной и общественной жизни в США.