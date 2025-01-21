Азербайджанские спортсмены примут участие в Открытом турнире по дзюдо в Бельгии

Стали известны имена азербайджанских спортсменов, которые выступят на Открытом турнире по дзюдо в бельгийском городе Визе.

Как сообщили AЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана, наша страна будет представлена на соревнованиях 27 дзюдоистами в 12 весовых категориях среди мужчин и женщин.

В женском турнире проверят свои силы Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова (все - 48 кг), Айдан Велиева, Хадиджа Гадашева, Фидан Гасымова (все - 52 кг), Ачелия Топрак, Фидан Ализаде, Айтен Вердиева (все - 57 кг), Наргиз Гаджиева (63 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе -70 кг), Нигяр Сулейманова (+78 кг).

В мужском турнире будут состязаться Мурад Мурадлы (60 кг), Эльшан Асадов, Назир Талыбов (оба - 66 кг), Нариман Мирзоев, Гадир Гусейнов, Ибрагим Алиев, Айдын Рзаев, Руфат Шовлатов (все - 73 кг), Магеррам Имамвердиев, Керим Аллахвердиев, Сулейман Шукюров (все - 81 кг), Нихад Шихализаде (100 кг), Имран Юсифов, Джамал Фейзиев (оба +100 кг).

Отметим, что турнир с участием более 800 спортсменов из 24 стран пройдет 25-26 января.