Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо соболезнования вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.

Как сообщили в Кабинете Министров, А.Асадов отметил, что с глубокой печалью воспринял известие о человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара в горнолыжном центре в турецкой провинции Болу. В связи с этой трагедией он выразил глубокие соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, пожелал исцеления всем раненым.