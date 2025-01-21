Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении - ФОТО

Сегодня продолжился открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенные армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана «нагорно-карабахской республикой» и ее незаконными вооруженными формированиями.



На заседании, проведенном в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева, обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский язык, а также адвокатами для защиты.



На процессе приняли участие 350 человек из более 531 тысячи потерпевших.



В ходе судебного процесса были рассмотрены ходатайства защиты. В суде с ходатайством выступил адвокат Давита Бабаяна. Он попросил конфиденциальную встречу с подзащитным. Сторона обвинения не возражала.



Судья удовлетворил ходатайство адвоката Давита Бабаяна и объявил перерыв в суде в связи с конфиденциальной встречей. После перерыва адвокаты большинства обвиняемых попросили заменить меры пресечения в отношении их подзащитных на домашний арест.

Источник: Caliber