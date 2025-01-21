Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю ВНСТ Нуману Куртулмушу

21 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо соболезнования председателю Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу.

Сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Председатель парламента от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования председателю и депутатам ВНСТ, семьям и близким погибших, братскому народу Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, пожелала исцеления пострадавшим.