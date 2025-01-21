Число погибших при пожаре в отеле в Турции достигло 76 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76.

"По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек", - сказал министр журналистам. Источник: ТАСС

16:46

В Турции число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, достигло 66 человек.

Об этом сообщает NTV.

Сообщается, что травмы получил 51 человек.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что состояние одного из потерпевших – тяжелое, 17 человек выписаны из клиник.

Источник: NTV

10:30

Число погибших в результате пожара в отеле, расположенном в горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу, составило 10 человек.

Об этом сообщает NTV.

Сообщается, что травмы получили 32 человека.

09:45

В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар.

Как передает NTV, в результате пожара погибли 6 человек, двое из них - в результате падения с высоты, 31 получил травмы.

Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются турецкими гражданами.

По предварительным данным, пожар возник около 03:00 по местному времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.