Президент Ирана встретился с делегацией во главе с Шахином Мустафаевым

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателем межгосударственной комиссии с азербайджанской стороны Шахином Мустафаевым, находящуюся с визитом в Иране для участия в 16-м заседании Совместной межгосударственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений, отмечены важность расширения сотрудничества в сфере экономики, транспорта, энергетики, торговли, инвестиционной и гуманитарной сферах, и реализуемых совместных проектов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.