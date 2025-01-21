Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива

Для Мексики и всего мира Мексиканский залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не меняет.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает ABC News.

Шейнбаум отреагировала на ряд указов Трампа, которые он утвердил после инаугурации.

Президент подчеркнула, что указы Трампа, которые касаются чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов, ничем не отличаются от распоряжений, принятых во время первого срока Трампа.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - добавила она.

Также Шейнбаум не согласилась с указом Трампа о переименовании Мексиканского залива на Американский.

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - заявила президент.