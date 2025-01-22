Руководство МВД приняло семьи жертв тяжелого ДТП в Имишли

Руководство Министерства внутренних дел провело встречу с родственниками погибших и пострадавших в трагическом дорожно-транспортном происшествии в Имишлинском районе, в котором погибли двое детей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, в ходе встречи семьям были представлены подробности происшествия, а также вещественные доказательства, включая видеозаписи и другие материалы.

Отмечается, что МВД принимает все необходимые меры для обеспечения объективности расследования и защиты прав пострадавших.

В ходе встречи также были даны ответы на вопросы, которые интересовали семьи жертв и пострадавших.

Напомним, что в городе Имишли 18 января произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием частного автомобиля марки Mercedes-Benz и автомобиля дорожной полиции BMW.

Фаига Мамедова