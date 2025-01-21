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Подозреваемого по факту смертельного ДТП в Имишли подростка взяли под стражу

First News Media10:20 - Сегодня
Подозреваемого по факту смертельного ДТП в Имишли подростка взяли под стражу

Как уже сообщалось ранее, по факту произошедшего 18 января в городе Имишли дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием частного автомобиля марки Mercedes-Benz и автомобиля дорожной полиции BMW в прокуратуре Имишлинского района по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Первичные следственные мероприятия установили, что житель Имишлинского района Бейляр Байрамлы (2008 года рождения) без умысла грабежа угнал принадлежащий его родственнику автомобиль Mercedes-Benz 190 с государственным регистрационным номером 30-BH-904 и водил его, не имея прав на управление транспортным средством. Возникли подозрения в том, что, нарушив правила дорожного движения, в результате чего по неосторожности погибли два человека и был причинен тяжкий вред здоровью еще одного человека, Б.Байрамлы оставил машину на месте ДТП и скрылся с места происшествия.

Б.Байрамлы обвиняется по статьям («Незаконное завладение автомобилем без цели ограбления»), 263-1.4 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управлять транспортными средствами, повлекшее смерть двух человек по неосторожности») и 264 («Побег с места ДТП») УК АР.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, Имишлинским районным судом в отношении Б.Байрамлы избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.

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