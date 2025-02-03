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В Азербайджане стартовала программа повышения пенсий и минимальных зарплат

Фаига Мамедова13:28 - Сегодня
В Азербайджане стартовала программа повышения пенсий и минимальных зарплат

В Азербайджане стартовала реализация нового социального пакета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сообщил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, новый социальный пакет, который затронет 3 миллиона граждан, включает в себя увеличение пенсий для 1.1 миллиона человек, а также повышение зарплат для более 700 000 граждан благодаря увеличению минимальной заработной платы.

Депутат отметил, что с 1 февраля минимальная пенсия была повышена на 14,3% и теперь составляет 320 манатов.

"Это существенно повлияет на повышение средних и медианных размеров пенсий. Социальный пакет включает не только повышение зарплат и пенсий, но и увеличение социальных пособий и стипендий. На следующем этапе будут приняты решения о дальнейшем росте социальных пособий и других повышениях", - добавил он.

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