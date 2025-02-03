Раненный при взрыве основатель «АрБат» умер в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян умер в реанимации.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

13:05

Целью взрыва в московском жилом комплексе «Алые Паруса» мог быть основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Взрыв произошел в тот момент, когда он шел через холл в сопровождении охраны», - говорится в публикации.

Саркисян известен как организатор банд «титушек», которые охотились на участников Евромайдана. Он является фигурантом дела об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремия.

«4 декабря 2024 года Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления со стороны Армена Саркисяна - криминального авторитета из Донецкой области, который скрывается на временно оккупированной части региона и сотрудничает с ФСБ. С мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.

После начала полномасштабной войны уголовник получил задание от ФСБ - создать новое вооруженное формирование для войны против Украины.

Боевая группировка, которую возглавил Саркисян, получила название «отдельный батальон спецназначения «АрБАТ». Основу оккупационного формирования составляют рецидивисты, которые осуждены за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

12:44

Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.

Покушение на убийство является целью взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Целью взрыва в ЖК было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается», - сказал собеседник агентства.