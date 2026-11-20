В истории дипломатических отношений бывают связи, прочность которых проверяется временем и сменой исторических эпох.

Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом являются ярким примером того, как фундамент искренней дружбы, заложенный десятилетия назад, сегодня становится основой для стратегического диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, символичную преемственность этого курса подчеркивает официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Вьетнам, открывающий новую главу в летописи двусторонних контактов.

Страницы общей истории

Современный диалог Баку и Ханоя опирается на глубокие исторические корни. Еще в начале 1980-х годов, в период интенсивного межгосударственного взаимодействия, контакты на высшем уровне заложили традиции взаимного уважения и поддержки. Самоотверженность, проявленная в тот период азербайджанскими специалистами в создании и развитии нефтегазовой промышленности Вьетнама, а также учеба тысяч вьетнамских студентов в высших учебных заведениях Баку наладили нерушимые духовные мосты между двумя народами. Этот исторический опыт и искренние человеческие отношения оставались самой надежной точкой опоры в межгосударственном доверии и в последующие десятилетия. Сотрудничество, построенное именно на этом прочном фундаменте, сегодня в условиях новых геополитических реалий еще больше углубляется и вступает в качественно новый этап.

Знаковым событием стал визит в Баку в марте 1981 года делегации Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Центрального Комитета Компартии Вьетнама Ле Зуаном. В столичном аэропорту, украшенном государственными флагами и приветственными плакатами, вьетнамских гостей у трапа самолета лично встречал первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев. Царившее в те дни в Баку праздничное настроение было проявлением не просто протокольных правил, а искреннего братства двух народов, связанных друг с другом духовными узами, несмотря на далекие расстояния. Делегацию аплодисментами приветствовали вьетнамские студенты, обучавшиеся в бакинских вузах, а девушки в национальных костюмах преподнесли гостям цветы и традиционный шербет.

Знакомясь в Музее истории Азербайджана с богатейшим культурным наследием нашей страны, Ле Зуан отметил тогда: «Я был рад познакомиться с историей цивилизации этого замечательного края, его богатейшей культурой».

Вместе с Гейдаром Алиевым гости также посетили Дворец дружбы народов СССР и Музей боевой славы 18-й армии. Этот визит стал наглядным примером уважения к общей исторической памяти и героическому прошлому. Ветераны-фронтовики тепло встретили делегацию, подчеркнув, что память о войне объединяет народы, знающие цену свободе и независимости.

Наряду с официальными встречами теплую атмосферу этого исторического визита отражали и искренние человеческие контакты. Особую теплоту визиту придали встречи Ле Зуана с вьетнамскими студентами, обучающимися в Баку, и с творческой интеллигенцией в республиканском отделении Общества советско-вьетнамской дружбы. Приветствуя гостей на том незабываемом вечере, где собрались деятели поэзии и искусства, Народный поэт Азербайджана, председатель президиума Общества дружбы Наби Хазри задал высокий эмоциональный тон встрече, а секретарь ЦК КПВ, председатель центрального правления Общества вьетнамо-советской дружбы Суан Тхюи прочитал свои стихи «Любимый Баку», написанные под впечатлением от пребывания в азербайджанской столице. Эти искренние строки еще раз подтвердили, насколько прочен культурный и духовный мост между двумя народами.

Встречную инициативу эти отношения получили осенью 1983 года, когда Вьетнам с официальным визитом посетила делегация во главе с первым заместителем Председателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевым. Эта широкомасштабная программа визита, охватившая основные промышленные и культурные центры страны с севера на юг – от столицы Ханоя до города Хошимин, подтверждала, насколько многосторонне и динамично развиваются двусторонние отношения.

На многотысячных митингах дружбы в Ханое и Хошимине, приуроченных к пятой годовщине Договора о дружбе и сотрудничестве, звучали слова о нерушимости связей между народами. Эти грандиозные митинги были не просто официальными мероприятиями, но и подлинным торжеством солидарности, прошедшей через тяжелые испытания. Как подчеркнул в своем выступлении Гейдар Алиев, здание этой дружбы строилось на прочном, испытанном фундаменте общих целей и интересов, придав мощный импульс взаимодействию в политической, хозяйственной, научно-технической и культурной сферах. В свою очередь, представитель вьетнамского руководства То Хыу передал горячий привет и выразил глубокую признательность от имени всего вьетнамского народа.

Особое место в программе той поездки заняло посещение теплоэлектростанции «Фалай» — важнейшей стройки экономического и научно-технического сотрудничества, где плечом к плечу трудился интернациональный коллектив рабочих и инженеров. Ввод в строй первого энергоблока крупнейшей во Вьетнаме ТЭС стал вечным символом созидательного партнерства. В память о встрече члены делегации посадили на территории станции пальмовое дерево дружбы.

Продолжение традиций: визиты Президента Ильхама Алиева

Спустя десятилетия историческая эстафета получила достойное продолжение в условиях независимого Азербайджана и динамично развивающегося Вьетнама. Несмотря на то, что времена изменились, дух взаимной симпатии и доверия между двумя народами не только не уменьшился, а, напротив, еще больше укрепился в плоскости равноправного партнерства суверенных государств. Государственный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам, впервые состоявшийся в мае 2014 года и задавший высокую планку двустороннему диалогу на современном этапе, стал логическим развитием того самого «прочного фундамента», о котором говорил Общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1983 году. Этот визит также сыграл роль надежного моста между богатыми традициями прошлого и ориентированной на будущее прагматичной стратегией сотрудничества.

Нынешний визит главы нашего государства во Вьетнам является новым знаменательным этапом в укреплении этого последовательного политического курса. Визит еще раз подтверждает, что партнерство между Баку и Ханоем носит глубокий стратегический характер, а стороны полны решимости поднять сотрудничество на качественно новый уровень на фоне глобальных и региональных вызовов. Сохраняя приверженность проверенным десятилетиями традициям дружбы, Азербайджан и Вьетнам сегодня не только берегут общие ценности прошлого, но и формируют образцовую модель межгосударственных отношений, открывая новые горизонты сотрудничества, рассчитанные на будущее.

Если в 1980-е годы символами сотрудничества были подготовка вьетнамских специалистов в Баку, в частности, для нефтегазовой отрасли, и участие азербайджанских инженеров в становлении энергетики Вьетнама, то сегодня повестка дня наполнилась прагматичным содержанием 21 века. Сейчас эти отношения переживают новый этап развития в плоскости многовекторного экономического партнерства. Этот современный подход, построенный на исторических традициях, служит национальным интересам и устойчивому прогрессу обеих стран.

Опыт, накопленный поколениями нефтяников и энергетиков двух стран, трансформировался в современные совместные проекты между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Национальной нефтегазовой компанией Вьетнама PetroVietnam. Налаженный деловой диалог превратил энергетический сектор в главный локомотив двусторонних отношений. Наряду с этим в условиях глобального энергетического перехода открываются широкие перспективы для сотрудничества также в области зеленой энергии и возобновляемых источников.

В условиях перестройки глобальных цепочек поставок обе страны проявляют взаимный интерес к развитию транзитных коридоров, связывающих Юго-Восточную Азию с евразийским пространством через транспортные хабы Азербайджана. Созданная Азербайджаном логистическая интеграция вносит важный вклад в увеличение товарооборота и диверсификацию региональных экономических связей.

Выпускники азербайджанских вузов, многие из которых в 1980-х годах встречали вьетнамские делегации в Баку, сегодня занимают видные посты во Вьетнаме и являются своего рода живым мостом дружбы между двумя государствами. Юношеские воспоминания этих людей, хорошо знающих азербайджанский язык, культуру и гостеприимство нашего народа, сегодня трансформировались в усилия по развитию межгосударственных отношений. Их искренняя любовь к нашей стране и активная общественная позиция являются самым ценным духовным капиталом, обеспечивающим передачу гуманитарных связей между Баку и Ханоем из поколения в поколение.

Преемственность поколений

Сопоставляя кадры архивной хроники 1983 года с современной дипломатической повесткой Президента Ильхама Алиева, отчетливо прослеживается последовательность азербайджано-вьетнамских отношений. Искренние отношения, дружелюбные улыбки и созидательный энтузиазм на исторических фотографиях сегодня находят свое новое, более содержательное воплощение в официальных документах, стратегических проектах и политическом диалоге высокого уровня. Посаженное десятилетия назад дерево дружбы уже пустило глубокие корни и приносит обильные плоды. Сегодня Баку и Ханой строят диалог на принципах взаимного уважения, равноправия и нацеленности на результат, доказывая, что проверенное временем братство остается самым надежным капиталом в меняющемся мире.