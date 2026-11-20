Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что созданная Североатлантическим альянсом архитектура безопасности не способна защитить республику от угроз, исходящих с Ближнего Востока.

Турция является важным участником Североатлантического альянса, однако выстроенная организацией система безопасности в Европе не распространяется на ближневосточный регион. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Анкара в течение многих лет сталкивается с угрозами, идущими из Ирака и Сирии, передает газета Turkiye.

Министр подчеркнул, что европейская архитектура безопасности долгое время базировалась на существовании НАТО, однако положение Анкары требует учета ситуации и за пределами Европы. «Турция – важный член НАТО, однако архитектура безопасности, которую НАТО создала в Европе, не обеспечила нашу безопасность на Ближнем Востоке, поскольку наши интересы распространяются и на другие стратегические регионы», – заявил Фидан во время обсуждений в бюджетной комиссии парламента.