Глава «Моссад» Роман Гофман призвал США возобновить удары по Ирану, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что глава израильской службы внешней разведки провел в Вашингтоне встречу с представителями администрации Дональда Трампа, среди которых был директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Гофман представил американской стороне «разведданные о ядерной программе Тегерана» и выступил за проведение новой многодневной кампании против Ирана.

По данным издания, президент США пока рассматривает варианты дальнейших действий в отношении Тегерана.

Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности новой военной кампании против Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона тоже ответила ударами. Несмотря на то что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.