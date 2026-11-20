Глава «Моссад» призвал США возобновить удары по Ирану
Глава «Моссад» Роман Гофман призвал США возобновить удары по Ирану, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что глава израильской службы внешней разведки провел в Вашингтоне встречу с представителями администрации Дональда Трампа, среди которых был директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Гофман представил американской стороне «разведданные о ядерной программе Тегерана» и выступил за проведение новой многодневной кампании против Ирана.
По данным издания, президент США пока рассматривает варианты дальнейших действий в отношении Тегерана.
Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности новой военной кампании против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона тоже ответила ударами. Несмотря на то что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.