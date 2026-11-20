«Вчера я была назначена на должность ректора Бакинского государственного университета. Выражаю глубокую благодарность господину Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное мне доверие».

Об этом написала ректор Бакинского государственного университета Малейка Аббасзаде на своей странице в социальной сети.

«Это назначение — большая честь для меня. Я всегда глубоко осознавала ответственность, которую несу перед нашей молодежью. От всего сердца благодарю всех, кто доверял нам на протяжении этих лет, и всех наших граждан.

Вчера я попрощалась со своим родным коллективом в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Вспоминая годы, проведенные вместе, я возвращаюсь мыслями к тем дням, когда мы шаг за шагом создавали эту систему. Иногда мы работали до самого утра, чтобы найти решение той или иной проблемы. Сегодня же я со спокойной душой передаю своим коллегам систему, которую мы создавали, работая плечом к плечу в те бессонные ночи, — открытую, прозрачную и доступную для всех.

Я хорошо помню дни, когда в 1999 году мы впервые начали предоставлять гражданам информацию через интернет. Тогда для нас это было одновременно и новшеством, и сложной задачей. Но и впоследствии мы не боялись браться за подобные дела. Мы хотели, чтобы каждый человек, независимо от того, в каком уголке страны он живет, четко знал правила проведения экзаменов, мог самостоятельно находить необходимую информацию и доверять своим результатам. Мы все вкладывали душу в эту работу.

От всего сердца благодарю как коллег, которые были рядом со мной с первых лет, так и тех, кто присоединился к нам в последние годы. Многие наши разговоры с новыми коллегами, начинавшиеся с вопроса «А можем ли мы сделать это по-другому?», впоследствии превращались в совместно реализованные проекты. Когда многолетний опыт объединялся с их энтузиазмом, я и сама многому училась. Мне всегда доставляло удовольствие работать с вами. Сегодня мне захотелось еще раз сказать об этом.

Я не хотела бы начинать свою новую деятельность с громких обещаний. На протяжении многих лет я работала над тем, чтобы помочь молодежи пройти путь к поступлению в университет. Нашими первыми шагами должны стать глубокое изучение существующей ситуации, налаживание открытого и профессионального диалога с коллективом, внимательное отношение к мнению студентов.

Все ценные достижения университета необходимо сохранить и развивать. Вместе с тем современный университет должен отвечать на новые вызовы, укреплять свой научный потенциал, поощрять академическую честность и критическое мышление, готовить молодежь не только к профессиональной деятельности, но и к самостоятельному принятию решений и ответственности за будущее страны.

Я хочу, чтобы наша молодежь могла свободно задавать свои вопросы в университете, открыто выражать свое мнение и самостоятельно принимать решения относительно своего будущего. И в своей дальнейшей работе я буду делать для этого все, что в моих силах».