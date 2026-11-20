По данным Национальной службы гидрометеорологии, на 10:00 20 ноября на большей части территории Азербайджана наблюдается неустойчивая, ветреная и дождливая погода.

Утром кратковременные дожди прошли также в Баку и на Абшеронском полуострове. На Шахдаге временами идет снег.

Количество выпавших осадков составило: в Шахбузе - 10 мм, Шаруре - 4 мм, Дашкесане, Товузе и Ордубаде - 3 мм, Гедабее, Джульфе, Сарыбаше (Гах), Агстафе и на реке Кишчай (Шеки) - 2 мм, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Нахчыване, Шабране, Мингячевире, Загатале и Евлахе - 1 мм.

В некоторых районах дует западный и северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с в Ярдымлы, 24 м/с в Огузе, Нафталане, Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с в Горанбое, 22 м/с в Тертере, 20 м/с в Дашкесане, Мингячевире, Шеки, на Шахдаге и в Нефтчале, 19 м/с в Гобустане, 18 м/с в Кельбаджаре, Алтыагаче, Лерике, Барде и Агдаме, 16 м/с в Гедабеке и Шамкире, а в Зангилане - до 15 м/с.