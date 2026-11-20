В Турции проведена масштабная спецоперация против вооруженной преступной группировки, известной в обществе как «Байгаралар».

Об этом сообщил министр юстиции страны Акын Гюрлек.

Спецоперация охватила 13 провинций страны. В рамках дела выявлено 138 подозреваемых. Среди них 12 несовершеннолетних, вовлеченных в противоправную деятельность. Силовики провели обыски и задержания по 135 адресам. В результате операции 101 человек задержан, еще 37 находятся в розыске, 23 из них, по данным следствия, скрываются за границей.

Расследование ведет прокуратура Аданы. По данным следствия, члены группировки, угрожая оружием, требовали с предпринимателей деньги, а при отказе устраивали вооруженные нападения на их предприятия.

Кроме того, следствие считает, что фигуранты дела причастны к ряду тяжких преступлений, среди которых: умышленное убийство и причинение вреда здоровью; грабеж; угрозы с применением оружия; незаконное лишение свободы.

Как установили правоохранители, группировка действовала по указаниям руководства, находящегося за пределами страны.

Работа по установлению местонахождения и задержанию остальных 37 фигурантов продолжается.

Источник: Haberler