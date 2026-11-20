В итальянском регионе Апулия, в городах Мольфетта и Бишелье, состоялся первый Средиземноморский международный конкурс дирижеров - Mediterranean International Conducting Competition 2026.

Конкурс был посвящен памяти выдающегося итальянского дирижера и музыкального педагога Маэстро Мариано Патти. В конкурсе приняли участие около 100 молодых дирижеров из более чем 30 стран мира.

Важным событием конкурса стало участие в работе международного жюри Эйюба Гулиева - главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета и дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра.

Эйюб Гулиев впервые представил Азербайджан в качестве члена жюри этого международного конкурса, войдя в состав авторитетной международной комиссии, объединившей известных дирижеров, музыкантов и представителей ведущих музыкальных организаций.

В состав международного жюри вошли:

- Марко Гуидарини (Италия) - председатель жюри;

- Сара Аллегретта (Италия);

- Факундо Агудин (Швейцария - Аргентина);

- Савитри де Рошфор (Франция);

- Эйюб Гулиев (Азербайджан);

- Павел Ионеску-Амбросие (Румыния);

- Калле Канттила (Финляндия);

- Кристиан Кнапп (США);

- Андреа Сангуинети (Италия - Германия).

Отборочные туры и полуфинал проходили в Мольфетте, в Auditorium Madonna della Rosa. Финальный этап конкурса состоялся 15 ноября на сцене исторического театра Teatro Garibaldi в городе Бишелье.

Торжественное закрытие конкурса прошло при участии симфонического оркестра Orchestra Sinfonica Federiciana, с которым финалисты продемонстрировали свое дирижерское мастерство.

Отметим, что Первый Mediterranean International Conducting Competition стал значимым международным музыкальным событием, направленным на поддержку молодых дирижеров, развитие профессионального сотрудничества и укрепление культурных связей между странами.

Подчеркнем, что участие Эйюба Гулиева в составе международного жюри стало важным событием для азербайджанского музыкального искусства и еще одним шагом в укреплении международного авторитета дирижерской школы Азербайджана.