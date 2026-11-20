Дирижер Эйюб Гулиев вошел в состав международного жюри в Италии - ФОТО
В итальянском регионе Апулия, в городах Мольфетта и Бишелье, состоялся первый Средиземноморский международный конкурс дирижеров - Mediterranean International Conducting Competition 2026.
Конкурс был посвящен памяти выдающегося итальянского дирижера и музыкального педагога Маэстро Мариано Патти. В конкурсе приняли участие около 100 молодых дирижеров из более чем 30 стран мира.
Важным событием конкурса стало участие в работе международного жюри Эйюба Гулиева - главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета и дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра.
Эйюб Гулиев впервые представил Азербайджан в качестве члена жюри этого международного конкурса, войдя в состав авторитетной международной комиссии, объединившей известных дирижеров, музыкантов и представителей ведущих музыкальных организаций.
В состав международного жюри вошли:
- Марко Гуидарини (Италия) - председатель жюри;
- Сара Аллегретта (Италия);
- Факундо Агудин (Швейцария - Аргентина);
- Савитри де Рошфор (Франция);
- Эйюб Гулиев (Азербайджан);
- Павел Ионеску-Амбросие (Румыния);
- Калле Канттила (Финляндия);
- Кристиан Кнапп (США);
- Андреа Сангуинети (Италия - Германия).
Отборочные туры и полуфинал проходили в Мольфетте, в Auditorium Madonna della Rosa. Финальный этап конкурса состоялся 15 ноября на сцене исторического театра Teatro Garibaldi в городе Бишелье.
Торжественное закрытие конкурса прошло при участии симфонического оркестра Orchestra Sinfonica Federiciana, с которым финалисты продемонстрировали свое дирижерское мастерство.
Отметим, что Первый Mediterranean International Conducting Competition стал значимым международным музыкальным событием, направленным на поддержку молодых дирижеров, развитие профессионального сотрудничества и укрепление культурных связей между странами.
Подчеркнем, что участие Эйюба Гулиева в составе международного жюри стало важным событием для азербайджанского музыкального искусства и еще одним шагом в укреплении международного авторитета дирижерской школы Азербайджана.