Во всех районах Баку завершена подготовка к зимнему сезону, в том числе к возможным снегопадам. Специализированная техника коммунальных служб приведена в состояние готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что для контроля за ходом подготовительных мероприятий ИВ города Баку назначила ответственных лиц в каждом районе.

Вопросы готовности к снегопадам последними рассмотрели на совещаниях в Пираллахинском, Сабаильском и Гарадагском районах. Во встречах приняли участие представители ИВ города Баку, руководители районов, коммунально-хозяйственных и других профильных структур, а также представители частного сектора. Были заслушаны отчеты ответственных за каждое направление.

По итогам совещаний была подчеркнута необходимость активного участия районных организаций в подготовке к зимнему сезону, а также своевременной очистки прилегающих территорий от снега и льда во время осадков.

Было принято решение задействовать для уборки снега не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику учреждений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителей предприятий общественного питания и частных организаций, а также представителей общественности призвали активно участвовать в очистке закрепленных за ними территорий в период снегопадов.