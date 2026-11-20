Премьер-министр Великобритании Энди Бернем прибыл в Брюссель для участия в первом официальном саммите с лидерами Европейского союза с целью перезагрузки двусторонних отношений.

Стороны планируют заключить соглашения о правилах в сфере продовольствия, торговле квотами на выбросы и схеме мобильности молодежи, пишет Politico.

Лондон и Брюссель также попытаются договориться о снижении платы за обучение для европейских студентов в британских университетах.

Британский премьер намерен добиться еще большего сближения с европейскими партнерами. Спустя десятилетие после выхода из ЕС Британия постепенно возвращается к блоку на фоне глобального давления, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ранее заявил о намерении договориться об изменении сделки по Brexit на саммите в Брюсселе и назвал ошибкой выход Великобритании из Евросоюза.