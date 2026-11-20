В Ясамальском районе пассажир потребовал остановить автобус маршрута № 65 вне остановки.

Получив отказ, он в возбужденном состоянии повредил валидатор, ударом ноги разбил стекло передней двери и скрылся.

Как стало известно 1news.az, полиция установила личность человека, совершившего это деяние.

Принимаются меры по его задержанию.

Напомним, что инцидент попал на камеру наблюдения в салоне.

11:26

Вчера на территории Ясамальского района столицы произошел случай хулиганства.

Как сообщает 1news.az, неизвестный потребовал остановить вне остановки автобус с государственным регистрационным знаком 99-JP-013, следовавший по регулярному маршруту № 65. Хотя водитель сообщил ему, что остановит автобус на ближайшей остановке, этот человек в возбужденном состоянии продолжил настаивать на своем и, проявив явное неуважение к обществу, допустил действия, содержащие признаки хулиганства.

Этот человек повредил установленное в салоне автобуса электронное платежное оборудование, принадлежащее Агентству наземного транспорта Азербайджана, а затем ударом ноги разбил стекло передней двери автобуса и скрылся с места происшествия.

Происшествие было зафиксировано на видео камерой наблюдения, установленной в автобусе.

По данному факту поступило сообщение на горячую линию полиции «102», принимаются соответствующие меры.

Представляем кадры, запечатлевшие произошедшее: