Если будет выявлено искусственное завышение показателей аккаунтов в социальных сетях и веб-сайта, выплата финансовой помощи субъекту онлайн-медиа за соответствующий месяц будет приостановлена.

Как передает 1news.az, об этом в интервью АПА заявил заведующий отделом по работе с субъектами медиа и журналистами Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Натиг Мамедли.

Натиг Мамедли сообщил, что в случае увеличения общего числа просмотров страниц, заходов на веб-сайт, количества подписчиков аккаунтов в социальных сетях и показателей вовлеченности с помощью программного обеспечения или иных средств таким образом, что это не отражает реального интереса и активности пользователей, соответствующие показатели не будут учитываться при оценке.

По его словам, если в период оказания финансовой помощи будет выявлено искусственное завышение показателей веб-сайта или аккаунтов в социальных сетях субъекта онлайн-медиа, выплата финансовой помощи за этот месяц будет приостановлена и будет вынесено предупреждение: «При повторном выявлении такого случая договор будет расторгнут, и субъект медиа не сможет принять участие в конкурсе, объявляемом на следующее полугодие».

Натиг Мамедли отметил, что такой принципиальный подход предотвратит выход конкуренции между субъектами медиа за рамки принципов цифровой этики.