В индивидуальном конкурсе журналистов будут оцениваться и показатели взаимодействия с аудиторией по материалам, которыми журналисты поделились в принадлежащих им и управляемых ими цифровых аккаунтах.

Об этом в интервью АПА заявил заведующий отделом по работе с субъектами медиа и журналистами Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Натиг Мамедли.

Он сообщил, что в рамках конкурса ожидается представление интересных, общественно значимых материалов, подготовленных в соответствии со стандартами журналистики.

По словам Натига Мамедли, согласно нововведению, в процесс оценки будут включены и публикации, размещенные журналистом в своих личных цифровых аккаунтах в связи с представленным на конкурс материалом.

Он отметил, что основным показателем здесь выступает число взаимодействий. При этом будет подсчитываться общее количество лайков, комментариев, репостов (share) и сохранений (save), которые набрала публикация.

Заведующий отделом подчеркнул, что такой подход позволит учитывать как профессиональное качество материала, так и его доведение до аудитории и создаваемый им эффект в цифровом пространстве.