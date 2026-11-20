Лайки, репосты и комментарии учтут при оценке работ в конкурсе журналистов
В индивидуальном конкурсе журналистов будут оцениваться и показатели взаимодействия с аудиторией по материалам, которыми журналисты поделились в принадлежащих им и управляемых ими цифровых аккаунтах.
Об этом в интервью АПА заявил заведующий отделом по работе с субъектами медиа и журналистами Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Натиг Мамедли.
Он сообщил, что в рамках конкурса ожидается представление интересных, общественно значимых материалов, подготовленных в соответствии со стандартами журналистики.
По словам Натига Мамедли, согласно нововведению, в процесс оценки будут включены и публикации, размещенные журналистом в своих личных цифровых аккаунтах в связи с представленным на конкурс материалом.
Он отметил, что основным показателем здесь выступает число взаимодействий. При этом будет подсчитываться общее количество лайков, комментариев, репостов (share) и сохранений (save), которые набрала публикация.
Заведующий отделом подчеркнул, что такой подход позволит учитывать как профессиональное качество материала, так и его доведение до аудитории и создаваемый им эффект в цифровом пространстве.