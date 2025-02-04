В Швеции у школы произошел инцидент со стрельбой – есть пострадавшие

На территории школы Campus Risbergska в городе Эребру в центральной Швеции проводится полицейская операция после появления сообщений о стрельбе. Об этом сообщает SVT.

Телеканал сообщает, что речь идет о стрельбе из автоматического оружия. В полиции отметили, что дело касается «совершения тяжкого насильственного преступления».

Сообщается о пяти пострадавших.

На месте происшествия работают спасательные службы и машины скорой помощи. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от района школы и оставаться в своих домах. Часть ведущей в школу улицы закрыта.

Источник: РИА Новости