РФ и США проведут консультации по нормализации работы посольств

Москва и Вашингтон на этой неделе проведут полноценные консультации по нормализации работы посольств вслед за двумя техническими контактами.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два таких технических предварительных контакта. На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями Соединенных Штатов за последние годы», - сказал он.

Российская и американская делегации 18 февраля провели в Эр-Рияде переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах.

Рубио по итогам переговоров заявил, что РФ и США договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне. Сокращение числа сотрудников посольств в обеих странах началось после 2014 года, когда Вашингтоном был взят курс на «системное сдерживание» России.

Источник: ТАСС