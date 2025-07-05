СМИ: Трамп уже не уверен, сможет ли он остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли ему прекратить боевые действия на Украине.

Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос урегулирования российско-украинского конфликта остается для него приоритетом.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям. Его слова приводит Politico.

На вопрос, является ли прекращение конфликта приоритетом, американский лидер ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Изначально он говорил, что сможет добиться прекращения боевых действий всего за один день. Однако позднее, уже став президентом, республиканец назвал свое заявление «преувеличением». В апреле Белый дом сообщил, что американский лидер начал разочаровываться президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Он признавал, что переговоры зашли в тупик, и грозил отказом США от посреднических усилий.

Источник: РБК