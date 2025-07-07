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В азербайджанской армии прошли соревнования по ориентированию на местности - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
В азербайджанской армии прошли соревнования по ориентированию на местности - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на 2025 учебный год среди военнослужащих азербайджанской армии было проведено соревнование по ориентированию на местности.

Об этом сообщили в Минобороны.

Команды, участвовавшие в соревнованиях, продемонстрировали свои навыки ориентирования на местности с использованием карты и компаса. В ходе выполнения задач по определению контрольных пунктов, обнаружению целей на карте на заданной дистанции и в течение определенного времени участники проявили высокую активность. Кроме того, военнослужащие состязались и в индивидуальном первенстве.

В соревнованиях приняли участие 28 военнослужащих в составе 7 команд.

По итогам соревнований победившим командам и военнослужащим, показавшим высокие результаты в индивидуальном зачёте, были вручены награды.

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