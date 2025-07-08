Хикмет Гаджиев: На сегодня реальной альтернативы природному газу нет

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев дал обширное интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, в котором рассказал об экономической политике Баку, его усиливающейся роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, и почему следует отложить в сторону "зеленый фанатизм".

Как сообщает Report, помощник президента назвал страны Центральной и Восточной Европы "традиционными друзьями и партнерами" Азербайджана.

"Мы поддерживаем с ними исторические связи и дружбу, особенно когда говорим о таких странах, как Чехия или Словакия. Я очень благодарен, что в июне смог принять участие в конференции по безопасности Globsec в Праге. Иногда мы дипломатично и шутливо говорим, что нам удобно общаться с нашими словацкими или чешскими друзьями, поскольку мы очень хорошо понимаем друг друга. Между нами много сходств, например, мы сталкиваемся с одинаковыми вызовами и трудностями. В этом смысле можно сказать, что вы являетесь для нас важным партнером, с помощью которого мы можем передавать наше послание Европейскому союзу и другим международным институтам. Если учесть все эти аспекты, получается только одно – центральноевропейские страны являются нашими надежными партнерами", - указал Х. Гаджиев.

Он также отметил, что энергетика является важной составляющей отношений Азербайджана с другими странами, в частности со Словакией.

"В конце концов, благодаря энергетике у нас очень хорошие контакты со Словакией и другими странами. Однако повторю еще раз – наши отношения основаны на историческом контексте. И в прошлом у нас было много взаимных человеческих и политических связей. Наряду с этой традицией мы работаем над развитием экономических и торговых отношений. И именно энергетика является ключевым компонентом сотрудничества и партнерства Азербайджана с государствами Европейского союза.

Поставки азербайджанского газа на европейский рынок осуществляются через Трансадриатический газопровод. В настоящее время Азербайджан напрямую поставляет газ восьми европейским странам. Однако в целом его используют 12 европейских государств. Мы уже много раз доказывали, что являемся надежным партнером. Кроме того, сотрудничество в области газа и энергетики происходит без каких-либо политических коннотаций. Это исключительно коммерческий вопрос, чистый бизнес. Конечно, нам важна энергетическая безопасность наших партнеров", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана также провел параллели между энергетической безопасностью и текущей политической ситуацией в мире, в частности отметив расширение сотрудничества в энергетике на фоне российско-украинской войны.

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Азербайджан в 2022 году. Это произошло практически сразу после начала российско-украинской войны. В то время в ЕС возникла немедленная потребность в новом энергетическом импульсе. И именно Азербайджан сыграл ключевую роль в ее решении. Мы предоставили Европе необходимые поставки газа. И визит премьер-министра [Словакии Роберта] Фицо в Баку был частью этих обсуждений.

Насколько я знаю, Словакия уже импортировала определенный объем азербайджанского газа. Мы, безусловно, готовы и полны решимости увеличивать взаимное сотрудничество и поставлять сюда новые объемы газа. Но для этого нам нужен новый уровень сотрудничества с ЕС, особенно в плане инфраструктуры. Потому что хотя у Азербайджана есть богатые запасы газа в Каспийском море, мощности Трансадриатического газопровода, или южного коридора, уже заполнены. Мы должны расширить их технически. Кроме того, Европе ведь тоже нужен газ. Поэтому необходимо, чтобы обе стороны имели реалистичный подход к этому вопросу.

Учитывая нынешнюю реальность в мире, мы хотим установить новое стратегическое энергетическое сотрудничество, основанное на Меморандуме о взаимопонимании, который мы подписали с Европой. Но для того, чтобы это можно было реализовать, нам нужны долгосрочные контракты. Сейчас мяч на стороне Европейского союза. Мы просто ждем его реакции", - заявил Х. Гаджиев.

Он также рассказал о стремлении Азербайджана к взаимовыгодному сотрудничеству в контексте поставок газа в ЕС на фоне намерения Брюсселя полностью прекратить импорт российских энергоносителей.

"На самом деле мы не намерены вступать с кем-либо в какую-либо борьбу за потребителей. Мы всегда стремились скорее к взаимовыгодному сотрудничеству. Кроме того, если у меня правильная информация, то российские объемы газа значительно превышают 100 миллиардов кубических метров. Мы не соревнуемся с Россией за то, кто удовлетворит европейские потребности – наша реальность совершенно отличается от российской. У нас есть собственные мощности, и я верю, что благодаря азербайджанскому газу ЕС сможет снизить давление на энергетическую безопасность своего восточного крыла.

Это чрезвычайно важно для таких стран, как Словакия, Болгария или других, где потребление энергии, особенно газа, составляет около одного, двух или трех миллиардов кубических метров, может быть, немного больше. Технически говоря, удовлетворить эти требования довольно просто. Мы можем легко сделать это в любое время. Газ есть, и у нас есть необходимая инфраструктура. Нам нужно только долгосрочное обязательство со стороны Европейского союза", - сказал помощник президента.

Он отметил препятствия для дальнейшего расширения энергетического сотрудничества с ЕС:

"Я думаю, что в первую очередь мы должны отложить в сторону то, что я бы назвал зеленым популизмом или даже фанатизмом. Да, мы тоже убеждены, что зеленые и возобновляемые источники энергии составляют будущее всех нас. В конце концов, мы уже начали серьезно работать над ними. Но мы должны оставаться реалистами. Наша промышленность нуждается в энергии, которую она сможет себе позволить. Она нужна и нашим городам и селам. И сегодня просто не существует реальной альтернативы газу. Это ключевой компонент в переходном процессе к зеленой энергии. Именно так мы должны на него смотреть. Азербайджан как ответственный и надежный партнер готов сотрудничать в этом процессе".

Хикмет Гаджиев рассказал о деталях внешнеполитической линии, которой придерживаются в Баку.

"Я думаю, что в политике мы видим много предвзятости и предрассудков. Словакия и Азербайджан – более или менее страны одинакового размера. Если вы находитесь в таком положении и вас окружают партнеры, которые совершенно не похожи на вас, то, по моему мнению, поиск различных моделей партнерства лучшего всего отвечает интересам вашей страны. И именно такую внешнюю политику ведет Азербайджан.

С одной стороны, нашим соседом является Россия, с которой мы стараемся иметь совершенно нормальные отношения. Затем есть Иран, с которым мы также хотим иметь хорошие отношения. Такие же у нас с Израилем и Китаем. Также мы строим хорошие двусторонние отношения с Соединенными Штатами. То есть для нас это не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества", - отметил он.

Помощник президента также затронул укрепляющиеся позиции Турции на глобальной арене, в частности в контексте российско-украинской войны, и стратегический союз Баку и Анкары:

"Турция всегда была ключевым игроком. Мы считаем, что политика президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана заслуживает особой похвалы. И особенно за то, как он смог трансформировать Турцию и сделать ее конкурентоспособной страной. Но Турция не просто региональный игрок – она стала настоящим глобальным актором. Посмотрите на события в России, Украине, на Ближнем Востоке, на Балканах или где-либо еще, где сейчас происходят события глобального значения. Везде Турция играет позитивную роль. И необходимо, чтобы она продолжала играть эту роль и дальше.

Турки действительно братья азербайджанцев, наши стратегические союзники. Мы даже называем эти отношения – "Одна нация, два государства". Поэтому совершенно естественно, что как хорошие братья Турции мы очень рады видеть, как растет ее глобальная позиция.

Позволю себе утверждать, что Турция, особенно Стамбул, была бы правильным местом для заключения мира. Не говоря уже, что это прекрасный город, созданный для такого рода диалога. Однако это не является чем то новым – Турция всегда была миротворцем. Примите во внимание хотя бы тот факт, что через Черное море она граничит с обеими странами – Россией и Украиной. И с обеими у нее особые отношения. Кроме того, она является членом НАТО со значительной глобальной позицией. Учитывая все эти параметры, я убежден, что Турция является правильным игроком, чтобы действовать как посредник в этом конфликте. Она может обеспечить обеим сторонам подходящие площадку и полную инфраструктуру для мирных переговоров. И с ее стороны я вижу искреннюю и сильную решимость закончить эту войну и достичь мира".

Хикмет Гаджиев в ходе интервью вновь обозначил позицию Азербайджана по российско-украинской войне:

"Россия – наш сосед. У нас с ней хорошие добрососедские отношения. И иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями является приоритетом номер один не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире. Но то же самое относится и к Украине. Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза. Много азербайджанцев живет либо в России, либо в Украине. У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия, что там сегодня происходит. Азербайджанцам буквально разрывает сердце, когда они видят по телевизору или в интернете трагические картины из продолжающегося конфликта.

Одновременно я должен подчеркнуть еще одну вещь – основным краеугольным камнем нашей политики является абсолютно неприкосновенный принцип территориальной целостности. Наша страна в прошлом очень страдала от нарушения этого принципа. Поэтому мы однозначно поддерживаем защиту территориальной целостности других стран. Но в то же время мы сохраняем дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в военную конфронтацию между русскими и украинцами.

<...> Мы держимся на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям, которые страдают в нем больше всего. Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например, электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, мы не являемся частью каких-либо таких действий. И из-за того, что мы относимся к так называемым неприсоединившимся странам".

Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о визите Фицо в Ереван, также коснулся нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В первую очередь я хочу подчеркнуть, что мир между Арменией и Азербайджаном уже есть. Война ведь закончилась. Когда вы смотрите на наши границы, везде видите покой и стабильность. Я бы даже сказал, что в регионе наступил новый статус-кво, основанный на законности и легитимности. К сожалению, предыдущее состояние исходило из самого факта армянской военной оккупации азербайджанских территорий. Но мы уже оставили этот этап в прошлом. Вместо этого мы смотрим в будущее. Мы договорились о тексте мирного соглашения.

<...> У вас может быть мир на бумаге, но ситуация на месте иногда совершенно иная. Сейчас у нас как раз наоборот. На месте мир, армяно-азербайджанская граница стабильна, Карабах уже не тема повестки. Солдаты армянских оккупационных сил полностью отошли со всех азербайджанских территорий. Но для того, чтобы мирное соглашение окончательно вступило в силу, нужен еще последний шаг.

Мы ожидаем, что Армения изменит текст своей конституции, которая все еще содержит пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. В любом случае, хорошо то, что мы поддерживаем с армянами двусторонний канал коммуникации. О проблемных вопросах мы говорим с ними совершенно открыто, без какого-либо посредничества. И в повестке наших разговоров вы найдете действительно очень важные главы. Ключевым при этом является тот факт, что элементы военной конфронтации остаются полностью вне какой-либо повестки. Да, между нами сохраняется спор. Но споры между соседними странами иногда совершенно нормальны. Ведь мы видим это и между некоторыми странами-членами ЕС. Но для решения споров у нас есть дипломатия и диалог. И нам удалось перевести отношения с Армений от военной конфронтации к спору. Я думаю, что это хороший знак", - сказал Хикмет Гаджиев.

Он также рассказал об отношениях между Азербайджаном и США после прихода президента Дональда Трампа в Белый дом.

"При администрации президента Джо Байдена возникли определенные проблемы в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Она наложила на нас совершенно ненужные санкции. И у нее не было разработано никакого стратегического регионального видения. После прихода администрации Трампа, однако, пришли предложения повысить уровень взаимного сотрудничества до стратегического партнерства", - привел детали помощник президента.

Он также коснулся экономических проектов Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

"<...> Такое сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, это ситуация win-win. Кстати, Европа открыта для любого бизнеса с Азербайджаном – так же, как и с любой другой страной – если он ведется правильным образом и в полном соответствии с европейским законодательством. Это совершенно нормально. Это касается и бизнеса SOCAR, которая полностью уважает законы и законодательство ЕС. SOCAR, кроме того, приходит в Европу со своими собственными инвестициями, что способствует дальнейшему повышению европейской энергетической безопасности.

Да, среднестатический гражданин ЕС без малейших проблем пользуется качественными услугами этой компании, которая помимо стран-членов Союза действует, например, и в Швейцарии. Но опять же, это только бизнес, а не политика".

Отвечая на вопрос о заинтересованности Азербайджана в ядерной энергетике, Хикмет Гаджиев отметил, что "в настоящее время это не является темой обсуждений": "Вероятно, мы будем больше концентрироваться на возобновляемых источниках и на газе".

В заключение помощник президента отметил потенциал словацкого ВПК и перспективы Азербайджана в области оборонной промышленности:

"В этой области у Словакии очень большой потенциал. Вы страна с развитой промышленностью, включая оборонный рынок. Азербайджан в этой сфере также довольно амбициозен. Мы динамично развиваем нашу оборонную промышленность. Мы интересуемся особенно некоторыми специфическими областями в сегменте обороны, где наши страны могли бы успешно сотрудничать".