Трамп заявил, что США будут поставлять Украине оружие

США намерены поставлять Украине оружие.

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться", - заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву.

"По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное", - продолжил американский лидер.

Украинский кризис он назвал "монстром, созданным [бывшим президентом США Джо] Байденом". При этом Трамп вновь повторил тезис о том, что он "очень недоволен президентом [России Владимиром] Путиным". "Я огорчен тем, что Путин не остановился", - заявил Трамп.

Источник: ТАСС