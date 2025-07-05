Пашинян настаивает: Армении необходима новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня Конституции повторил свою позицию — Армении необходим новый основной закон.

Ранее министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст Конституции может быть готов в течение 10 месяцев, однако сроки зависят от хода обсуждений. Она добавила, что первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе состоится через две недели.

«Армения нуждается в новой Конституции, утвержденной народным голосованием. Конституции, которую народ будет считать родной. Тем правилом жизни, которое создал народ для жизни в своем Отечестве-государстве», - заявил Пашинян на торжественном мероприятии по случаю 30-летия принятия Конституции.

Пашинян отметил, что правовой порядок, установленный в Армении за последние 35 лет, народ продолжает воспринимать как нечто принятое без его участия.

По словам премьера, Армении нужна новая Конституция, которая должна иметь конкретную цель, отражающую реальность, в которой существует страна сегодня. А реальность, по его убеждению, такова, что в отличие от прошлых тысячелетий, сейчас граждане считают родину и государство единым.

«Наше послание должно быть очень четким, и предметным выражением этого послания должна быть новая Конституция, принятая по свободному волеизъявлению народа Армении», - заключил он.

Отметим, что действующая Конституция Армении была принята в 1995 году, реформировалась 2005 и 2015 годах. После поправок 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.

Источник: Sputnik Армения