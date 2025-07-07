Экс-замглавы Генштаба ВС РФ приговорили к 17 годам за взятку и мошенничество

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", - сказано в приговоре.

Также Арсланову назначен штраф в двукратном размере от суммы взятки, который составил более чем 24 млн рублей.

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно. Оба были под подпиской о невыезде, их взяли под стражу в зале суда.