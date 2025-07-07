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На место взрыва в Абшеронском районе были направлены три бригады скорой помощи - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:20 - 07 / 07 / 2025
На место взрыва в Абшеронском районе были направлены три бригады скорой помощи - ОБНОВЛЕНО

7 июля около 21:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка «Абшерон» Абшеронского района.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, по адресу вызова были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

Три человека (двое мужчин и одна женщина) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов" города Баку.

22:00

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в квартире в многоэтажном жилом доме, расположенном в молодежном городке Абшеронского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что по полученному сигналу на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В результате оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел на 6-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

Взрывной волной нанесён ущерб квартире, пострадали три человека.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.

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