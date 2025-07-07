В Баку обсуждены планы по делимитации азербайджано-армянской границы

В рамках шестой панели «Каспийское море, делимитация границ, международные договоры» 9-го совещания руководителей органов дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы» в Баку были обсуждены планы по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, основным докладчиком выступил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

В рамках панельной дискуссии были обсуждены текущая ситуация по определению правового статуса Каспийского моря, планы по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы развития двусторонней и многосторонней международно-правовой базы.