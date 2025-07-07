Начался суд над обвиняемым в госизмене Азером Багировым

Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении обвиняемого в государственной измене Азера Багирова.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Бабека Панахова в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение по делу назначено на 16 июля.

Отметим, что в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, обвиняемый в шпионаже Азер Багиров был задержан на территории Иорданского Хашимитского Королевства и доставлен в Азербайджанскую Республику.

Как следует из материалов дела, спецслужба иностранного государства привлекла к сотрудничеству гражданина Азербайджана Азера Багирова с целью сокрытия своего участия в провокациях в трех странах. Азер Багиров, используя свой статус гражданина Азербайджанской Республики, нанес ущерб интересам нашего государства за рубежом, занимался шпионской деятельностью.