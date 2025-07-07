Трамп заявил о введении тарифа в 25% на все южнокорейские и японские товары

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.

Об этом говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств, опубликованных в Truth Social.

"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", - написал американский лидер.