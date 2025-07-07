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Французского депутата, известного критикой Макрона, нашли повешенным

First News Media22:40 - 07 / 07 / 2025
Французского депутата, известного критикой Макрона, нашли повешенным

54-летний депутат Национального собрания Франции Оливье Марле, известный критикой президента Эмманюэля Макрона, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Жандармы нашли Марле в своем доме повешенным, заявил Фредерик Шевалье, прокурор административного центра провинции Эр-и-Луар, где проживал покойный политик.

По словам Шевалье, правоохранители начали расследование для установления причин смерти Марле.

После объявления о смерти Марле французские депутаты, потрясенные этим очень редким случаем самоубийства действующего члена Нацассамблеи, почтили его минутой молчания.

Лоран Вокье, лидер фракции "Республиканцев", в которую входил Марле, назвал его "человеком убеждений, неутомимым защитником общих интересов, чье видение поднимало публичную дискуссию на более высокий уровень".

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