Россиянам предложили заплатить $3 тыс. за восемь дней в Афганистане

В российском интернете появились первые предложения туров в Афганистан, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, поездка на восемь дней, в которую можно отправиться уже через неделю, обойдется россиянам в $2840–3240. За перелет до Кабула, визу, медстраховку и охрану нужно будет заплатить отдельно.

В апреле российский бизнесмен Анатолий Аронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан Тур» для поездок в Афганистан. По его словам, туристическая фирма будет отправлять малые группы туристов от трех до пяти человек сроком до двух недель для знакомства с афганской культурой.

Источник: Gazeta.Ru