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СМИ: План США предполагает признание за РФ некоторых территорий Украины

First News Media15:13 - Сегодня
СМИ: План США предполагает признание за РФ некоторых территорий Украины

Предложения США по мирному урегулированию конфликта в Украине включают в себя признание за РФ некоторых новых территорий, а также передачу Вашингтону прав на получение миллиардов долларов в виде доходов от продажи украинских природных ресурсов.

Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник.

По сведениям издания, указанные пункты возможного плана по мирному урегулированию президент США Дональд Трамп назвал в ходе его телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 февраля. Сам разговор, как отметил источник газеты, прошел в конструктивном ключе и был преимущественно посвящен вопросам достижения мира в Украине.

Ранее издание также сообщало, что Трюдо в телефонном разговоре с Трампом заявил о необходимости включения гарантий безопасности для Украины в любое возможное мирное соглашение с Россией, отметив, что оно не должно рассматриваться как «умиротворение» в пользу Москвы.

По словам источника газеты, Трамп не согласился с мнением Трюдо, но и не высказал возражений.

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