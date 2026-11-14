Липовые сотрудники и присвоенные зарплаты: экс-заведующая детсадом получила приговор

Вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в присвоении в крупном размере и должностном подлоге.



Как сообщает Oxu.Az, завершился судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей яслями-детским садом в городе Шеки Рузии Махмудовой.



Суд приговорил Р.Махмудову к 5 годам заключения с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. С применением статьи 70 Уголовного кодекса три года назначенного ей наказания признаны условными с установлением испытательного срока.



Согласно обвинению, в период руководства Р.Махмудовой детским садом возникли обоснованные подозрения в присвоении финансовых средств. По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия были установлены факты присвоения в крупном размере в детском саду, и бывшая заведующая Р.Махмудова была привлечена к уголовной ответственности.



Выяснилось, что Р.Махмудова в период работы на руководящей должности приняла на работу в детский сад нескольких человек, однако эти лица фактически не выполняли трудовых функций и не являлись на работу.

В результате расследования установлено, что в период её руководства были присвоены средства фонда заработной платы детского сада на общую сумму 58 509 манатов 53 гяпика.