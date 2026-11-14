В Париже проходит акция протеста против роста цен и законопроекта о применении оружия полицией - ВИДЕО

В столице Франции Париже проходит масштабная акция протеста против роста цен, насилия в отношении детей и законопроекта, касающегося применения оружия сотрудниками полиции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AFP, шествие, организованное при координации движения «Желтые жилеты» и поддержке молодежных организаций, профсоюзов и других движений, проходит от площади Республики до площади Нации.

Сообщается, что префектура полиции Парижа дала разрешение на проведение акции. В ней принимают участие представители различных организаций, в том числе региональных отделений профсоюзов CGT, FSU и FO, а также правозащитных организаций и групп по защите прав детей.

Демонстранты выступают против роста стоимости жизни, насилия в отношении детей и подростков, а также законопроекта, предусматривающего признание законным применение оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что для обеспечения безопасности в ходе акции в субботу по всей стране будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Отметим, что 17 ноября во Франции по призыву профсоюзов работников государственной службы планируется проведение отдельных акций протеста и забастовки.