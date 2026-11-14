«Его следовало уволить еще у алтаря»: Дуров высмеял экс-главу Nvidia

Основатель Telegram Павел Дуров высказался о решении Дженсена Хуанга покинуть руководящие посты в Nvidia.



Он поддержал решение совета директоров и пошутил про семейное положение бывшего CEO Nvidia.

«Он (Хуанг.— "Ъ") был женат. То есть он заключил эксклюзивный контракт со штрафом в 50% в случае расторжения, при этом для предоставляемой услуги не было никаких гарантий безотказной работы. Как можно доверять человеку, который заключил подобную сделку, и поручить ему управление компанией? Его следовало уволить прямо у алтаря»,— написал в Telegram Дуров.

О намерении покинуть все руководящие должности в Nvidia Дженсен Хуанг объявил 12 ноября. Незадолго до этого в прессе появились публикации о его предполагаемой внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Ее также связывают с подозрениями в передаче информации китайским властям. На фоне ограничений США на экспорт передовых полупроводников и технологий в КНР эти сообщения привлекли дополнительное внимание к окружению руководителя Nvidia.