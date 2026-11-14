Пашинян: Карабахский конфликт мешал суверенитету Армении

Карабахский конфликт препятствовал суверенитету Армении, а международная дипломатия была фейком.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Институте международных и европейских дел в Дублине, отвечая на вопрос СМИ об армяно-турецких отношениях, передают армянские СМИ.

Премьер-министр Армении, отвечая на вопросы экспертов в Дублине, заявил, что карабахский конфликт изначально использовался для того, чтобы не допустить превращения Армении в по-настоящему независимое государство.

«Я столкнулся с реальностью, в которой вся эта международная дипломатия — ложь, фейк, если говорить откровенно», — сказал Пашинян.

Пашинян также отметил, что в 2022 году стало очевидно, что продолжение прежней политики грозит Армении потерей государственности. Именно в этом контексте он объяснил решение о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации.