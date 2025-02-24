Минская группа ОБСЕ должна быть ликвидирована

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

Как известно, Азербайджан в качестве одного из требований для подписания мирного соглашения с Арменией выдвинул совместное обращение по поводу ликвидации Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией завершен, переговоры по мирному договору успешно продолжаются, а процесс делимитации и демаркации границ уже дает конкретные практические результаты. И здесь возникает вопрос: «Какая нужда на этом фоне в вышеуказанной группе, созданной для урегулирования конфликта?»

В свое время МГ ОБСЕ была учреждена на основе консенсуса для разрешения конфликта. Однако на деле, занимаясь околоконфликтными вопросами, она оставила в стороне и суть конфликта, и международное право (прежде всего принципы ОБСЕ), чем в принципе должна была руководствоваться в своей деятельности, то есть, изменила своему предназначению и международному праву.

Одним словом, более четверти века Минская группа занималась не разрешением конфликта, а «дипломатическим туризмом» - этот термин прочно вошел в политологический лексикон именно благодаря поездкам ее сопредседателей.

За все время деятельности МГ мы не видели ни одного аналитического документа, составленного сопредседателями и вынесенного на обсуждение других членов Минской группы. Не была согласована единая позиция по объективной политико-правовой оценке конфликта для его дальнейшего разрешения. Общеизвестно, что, не поставив диагноз болезни, невозможно ее лечить. Как сопредседатели намеревались урегулировать конфликт, не говоря о том, что имели место агрессия и оккупация территорий Азербайджана?!

Поддержание и восстановление мира и стабильности, как во всем мире, так и в отдельных его частях, применение санкций к стране-агрессору являются прямой обязанностью таких авторитетных международных структур, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, НАТО и др. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ необоснованно монополизировали все права по решению конфликта и таким образом блокировали его урегулирование. Они не только не согласовывали свои действия с другими членами Минской группы, но и ревностно реагировали, когда другие вышеперечисленные организации всего лишь высказывали мнение о конфликте. Целью было заставить Азербайджан смириться с замораживанием конфликта.

Также было модно говорить о мерах по укреплению доверия (как будто оно имело место быть). Однако о каком доверии могла идти речь, если на территории Азербайджанской Республики присутствовали армянские оккупационные войска, а сопредседатели закрывали глаза на принципы и нормы ОБСЕ, Устав ООН и не требовали их вывода?

Любая дипломатическая деятельность, и прежде всего по урегулированию конфликтов, должна опираться на нормы международного права и решения международных организаций. Минская группа так и не вспомнила про 4 невыполненные резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года, хотя три из них (за исключением самой первой) были приняты на основе докладов не генерального секретаря ООН, а председателя Минской группы ОБСЕ.

Почему же теперь Республика Армения официально не требует роспуска Минской группы? По этому поводу иногда звучат заявления армянских политиков, однако реальные действия не предпринимаются. Армянская сторона хоть и говорит о стремлении подписать мирный договор, однако не озвучивает, подобно Азербайджану, однозначных требований о формальной ликвидации Минской группы, представляющей собой политический труп, которому необходимо выписать свидетельство о смерти. Это нежелание Пашиняна дает повод полагать, что у Армении есть другие, «не совсем чистые», планы относительно Минской группы.

МГ ОБСЕ подменяла принципы и нормы международного права некими «правилами», определяемыми чьими-то геополитическими интересами. Намерение воскресить ее проистекает из геополитических интересов известных нам стран присутствовать на Южном Кавказе, вмешиваться во внутренние дела региональных государств. И Республика Армения, как несубъектное образование, имеющее территориальные претензии к Азербайджану, создает для этого необходимые условия. В ее понимании наличие Минской группы сохраняет карабахскую проблему. Это тупиковый путь. Вопрос Карабаха решен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Азербайджанское государство обеспечивает права всех национальных меньшинств, проживающих на его территории в соответствии с национальным законодательством и международным правом.

Если Армения действительно хочет не на словах, а на деле доказать, что признает территориальную целостность Азербайджана, ей следует самостоятельно или вместе с Азербайджаном обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы.

Отказ Армении или затягивание вопроса можно понимать только как желание, направленное на продолжение конфликта и территориальных претензий к Азербайджану, на подъем реваншизма.