Кандидата еще нет, а претензии к Азербайджану уже предъявлены

В современной международной политике встречается специфическая интерпретация союзнической солидарности: от партнера требуют не столько согласования общих интересов, сколько безоговорочного одобрения решений, которые еще даже не приняты официально.

Стоит государству проявить самостоятельность или строго следовать дипломатическому протоколу, как это немедленно трактуется как проявление нелояльности. Именно по этой схеме часть турецкого информационного пространства предпочла оценить позицию Азербайджана вокруг предстоящих выборов генерального секретаря ООН.

Поводом для медийного шума стал комментарий официального представителя МИД Азербайджана относительно инициативы Объединенных Арабских Эмиратов, выдвинувших на этот пост Лану Заки Нусейбе.

Азербайджан приветствовал данный шаг, одновременно обозначив ключевые критерии для будущего главы организации: высокий профессионализм, дипломатический опыт, беспристрастность и способность к формированию консенсуса. В этой формулировке не содержалось ни обязательства проголосовать за Нусейбе, ни отказа поддержать гипотетического претендента от Турции.

Тем не менее в турецких социальных сетях и ряде СМИ данный ответ преподнесли как «выбор в пользу ОАЭ». На Азербайджан фактически навесили ярлык страны, «предавшей интересы союзника» ради эмиратского дипломата, а стандартный профессиональный ответ МИД превратили в повод для публичных упреков.

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Претензии к несуществующему кандидату

Убедительность этих обвинений рушится при первом же взгляде на процедурные факты. На конец октября 2026 года кандидатура турецкого дипломата, действующего генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, так и не была официально представлена Анкарой в ООН. Дискуссии в прессе и политические намерения не имеют юридической силы. В официальном реестре кандидатов ООН имя Синирлиоглу отсутствовало, в то время как заявка Ланы Нусейбе была зарегистрирована Эмиратами еще 21 октября.

Избрание руководителя ООН — строго формализованный процесс, начинающийся с официального письма государства-инициатора на имя председателей Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. ОАЭ соблюли этот порядок и обратились по дипломатическим каналам. Турция же на тот момент соответствующую процедуру не запустила.

Требовать от Азербайджана заблаговременной поддержки кандидатуры, де-юре еще не существующей, как и обвинять его в «отказе» от такой поддержки — значит полностью подменять реальное положение дел домыслами. В заявлении представителя азербайджанского МИД содержались лишь универсальные ориентиры для оценки кандидатов, направленные на повышение эффективности международной структуры, и в нем не было ни намека на выпад против Анкары.

Политический бэкграунд Синирлиоглу

Чтобы понять природу этих информационных атак, необходимо подробнее изучить фигуру самого Феридуна Синирлиоглу. Его политическая биография крайне показательна. Став рекордсменом по длительности пребывания на посту замминистра иностранных дел Турции, а затем постоянным представителем при ООН и генеральным секретарем ОБСЕ, он всегда ассоциировался с кулуарной дипломатией западного типа. Еще в 2018 году, в период, когда азербайджанские земли находились под армянской оккупацией, этот чиновник выступал одним из ключевых лоббистов идеи одностороннего открытия турецко-армянской границы. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне его позиция не претерпела изменений: он продолжал продвигать установку о том, что Анкара в вопросах нормализации отношений с Ереваном не должна «оглядываться на Баку».

Характерно, что избрание Синирлиоглу на пост руководителя ОБСЕ стало результатом торга и соглашения с Грецией — главным геополитическим оппонентом Турции в Средиземноморье. Ради достижения личных амбиций и лояльности европейских институтов подобные карьерные дипломаты неоднократно демонстрировали готовность идти на компромиссы по чувствительным для своего же государства направлениям.

Для этой категории чиновников признание в кулуарах Брюсселя, Вены или Нью-Йорка всегда стояло выше концепции стратегического союза Азербайджана и Турции. Стремясь к очередным мировым регалиям — теперь уже к посту Генерального секретаря ООН, — они готовы жертвовать долгосрочными национальными интересами Баку и Анкары, а их сторонники используют любой медийный повод, чтобы навязать свои правила игры.

Информационный популизм против стратегического союза

Главная проблема этой ситуации заключается в готовности определенных кругов использовать любой неоднозначный повод для информационного давления на Баку. Ранее аналогичные механизмы задействовались в спорах вокруг израильского вектора внешнеполитического курса Азербайджана или религиозных тем, а теперь инструментом манипуляций стала еще не начавшаяся гонка за международный пост.

Безусловно, Турция вправе выдвигать собственных кандидатов на высшие мировые должности. Однако статус союзника не обязывает Баку давать авансовые гарантии по незарегистрированным заявкам, равно как и не означает отказа от собственного внешнеполитического суверенитета.

Если Анкара официально оформит кандидатуру Синирлиоглу и направит соответствующий запрос, Азербайджан рассмотрит его в межгосударственном формате с учетом всех дипломатических факторов. Подобные решения должны приниматься на высшем уровне, а не под аккомпанемент эмоциональных сетевых кампаний, где любое промедление объявляется дезертирством.

Фундамент азербайджано-турецких отношений строится на стратегическом партнерстве, фиксированном в том числе на нормативно-правовом уровне, и он не требует ежедневных скандальных «проверок на верность». Непрерывный поиск скрытого смысла в каждом шаге Баку лишь создает искусственное напряжение там, где необходимы доверие и взвешенность.

Азербайджану не за что оправдываться. А тем, кто действительно дорожит союзом Анкары и Баку, стоит исходить из фактов, а не превращать отсутствие юридических процедур в повод для очередной информационной атаки.

Лейла Гаджиева