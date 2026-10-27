На фоне последовательных шагов Азербайджана по укреплению суверенитета и светских устоев государства внешние деструктивные силы не прекращают попыток раскачать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами.

В последнее время особым инструментом давления стали так называемые «акции протеста», организуемые перед посольствами Азербайджана в различных европейских столицах. Поводом для этих манифестаций стало стандартное и абсолютно естественное решение правительства страны о введении единой школьной формы — шаг, направленный на социальное равенство, порядок и соблюдение стандартов образования.

Однако то, что в нормальном правовом обществе воспринимается как элемент государственной политики в сфере образования, в руках внешних кукловодов моментально превращается в инструмент гибридной войны и идеологической диверсии.

Почва для радикалов и гибридная угроза КСИР

За фасадом якобы «защиты прав» у стен азербайджанских дипмиссий кроется прямая и непосредственная угроза международной безопасности. В этих пикетах активно участвуют беглые представители радикальной оппозиции, маргинализированные элементы и агентурные сети иранских спецслужб. Главная опасность заключается в том, что подобные скопления людей перед дипломатическими объектами Азербайджана за рубежом создают идеальную площадку для проведения террористических актов и жестоких провокаций.

Для Азербайджана эта проблема имеет собственную историю. После событий в Нардаране в ноябре 2015 года часть активистов и сторонников движения «Мусульманское единство» покинула страну. Некоторые впоследствии оказались в Европе, где искали политическое убежище. Азербайджанские правоохранительные органы тогда заявляли о пресечении деятельности группы, которую обвиняли в подготовке насильственных действий и попытке изменить конституционный строй.

Сегодня важно учитывать, что политические и идеологические конфликты не обязательно заканчиваются после пересечения государственной границы. Отдельные представители радикальных кругов могут продолжать деятельность за рубежом. Вопрос о возможных связях конкретных лиц с иранскими структурами требует проверки, однако игнорировать его только потому, что речь идет о политических активистах или эмигрантах, было бы неправильно.

Дополнительного внимания заслуживает и изменение демографической ситуации в европейских странах, где растут и трансформируются различные сообщества. В любой большой социальной среде могут действовать структуры, пытающиеся использовать религиозную, национальную или политическую идентичность для вербовки сторонников и продвижения интересов иностранных государств.

Иранские спецслужбы, имеющие колоссальный опыт использования «чужих рук» и прокси-группировок, способны в любой момент перевести эти акции в фазу прямого насилия. Исполнителями в таких сценариях могут выступить ослепленные радикальной пропагандой беглые оппозиционеры или завербованные шпионы, не осознающие, что их используют как обычный расходный материал для нанесения удара по дипломатам и госинститутам Азербайджана.

Прецедент Султанова: доказательство активности агентуры Тегерана

То, что иранские спецслужбы активно вербуют лиц с паспортами европейских государств для проведения разведки и подготовки диверсий на территории Европы, — не гипотеза, а доказанный международный факт.

Ярким подтверждением растущей опасности со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стало громкое дело, расследуемое спецслужбами Великобритании и Кипра в июле этого года. В рамках первого применения британского Закона о национальной безопасности был арестован 44-летний гражданин Великобритании Рашад Султанов. По данным следствия, Султанов вел враждебное наблюдение и передавал полученную секретную информацию напрямую иранскому КСИР.

Британские и кипрские власти предъявили Султанову обвинения в содействии иностранной разведке и незаконном проникновении на охраняемый военный объект. Этот случай наглядно демонстрирует: иранские агентурные сети чувствуют себя вальяжно в Европе, без колебаний задействуя любых агентов ради диверсий на охраняемых объектах.

Обязанность Европы: пресечь провокации и предотвратить теракты

История с Рашадом Султановым и общий контекст недавней активизации иранских спецслужб на европейском континенте служат тревожным сигналом непосредственно для властей стран ЕС и Великобритании. КСИР все чаще использует европейскую территорию как арену для своих гибридных операций, политических убийств и диверсий.

В этих условиях правоохранительные органы и спецслужбы европейских государств не имеют права оставаться пассивными наблюдателями, прикрывая деструктивные сборища лозунгами о «свободе собраний». Прикрываясь надуманными предлогами — будь то вопрос школьной формы или любые другие внутренние решения Баку — беглые радикалы и иранские агенты создают прямое очаговое напряжение.

Европейские страны обязаны принять исчерпывающие меры: жестко пресекать псевдопротестные акции у азербайджанских посольств, несущие в себе явные признаки радикализации и скрытого управления извне; обеспечить бескомпромиссный уровень защиты дипломатических миссий Азербайджана, помня о международных обязательствах по Венской конвенции; действовать на опережение, выявляя связующие звенья между беглой радикальной оппозицией и иранскими резидентурами до того, как очередная провокация перерастет в кровавый теракт.

Попустительство в отношении радикалов, пикетирующих посольства, подвергает опасности не только азербайджанских дипломатов, но и жителей самих европейских городов. Берлин, Лондон, Париж и другие европейские столицы должны осознать: нейтрализация иранской агентурной угрозы и пресечение радикальных провокаций — это вопрос не просто поддержки стабильности, а прямое обеспечение безопасности внутри самого европейского дома.

Европа не должна ждать теракта, чтобы начать проверять обоснованные подозрения. Безопасность обеспечивается не громкими заявлениями после трагедии, а своевременной, профессиональной и законной работой до того, как она произошла.

Лейла Мамедова