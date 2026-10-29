Неудобные вопросы: ответят ли в Турции на палестинский шаг навстречу грекам?

«Турции нет за этим столом. Но я здесь, и я отвечу…» - это выдержка из исторического заявления президента Азербайджана на Пражском саммите «Восточного партнерства» в апреле 2014 года.

Ильхам Алиев произнес ее в ответ на претензии тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна, который, воспользовавшись отсутствием турецких представителей на саммите, выступил с необоснованными обвинениями против Турции.

Это заявление азербайджанского лидера - лишь один из ярчайших примеров подлинной приверженности братскому союзу с Турцией. Сегодня оно приобретает особую актуальность на фоне последних событий. Так же, как и в контексте весьма любопытной информации, опубликованной греческим изданием Cyprus Mail.

Издание сообщает, что глава Палестины Махмуд Аббас сегодня прибывает с визитом на Кипр. Официальная повестка - переговоры с президентом Никосом Христодулидисом о двусторонних отношениях, гуманитарной ситуации в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, а также о морском коридоре «Амальтея», предназначенном для доставки помощи в Газу. В повестке также отношения между ЕС и Палестиной и «последние события вокруг кипрской проблемы».

По словам официального представителя кипрского правительства Константиноса Летимбиотиса, это уже третья встреча лидеров (предыдущая состоялась в Палестине в мае 2025 года). «Кипр и Палестину связывают давние исторические отношения и тесные связи как на политическом уровне, так и в других сферах, а также через сотрудничество между двумя народами», - сказал он.

Казалось бы, ничего необычного. Но стоит посмотреть на ситуацию шире, и возникают вопросы.

Первое: палестинский лидер направляется на греческий Кипр - в зону наивысшей чувствительности для национальной безопасности Турции.

Второе: дата визита. Махмуд Аббас прибывает в Никосию именно 29 октября, когда Турция отмечает свой национальный праздник - День Республики.

Третье: переговоры сторон затронут «последние события вокруг кипрской проблемы».

Вполне возможно, что такие совпадения сами по себе, ничего не значат, а к нам и вовсе не имеют никакого отношения, но в контексте нынешней политической риторики это дает повод задать вопрос тем, кто привык измерять международные отношения мерками идеологической лояльности.

Интересно, как отреагируют на все это в радикальном крыле правящей в Турции партии AKP, а также тех политических группах и медиа-структурах, которые в последнее время усердно поливали грязью Азербайджан? Те самые силы, что обвиняли Баку в якобы «недостаточной поддержке» Палестины и критиковали его прагматичные отношения с Израилем?

Станут ли они с той же горячностью обвинять Махмуда Аббаса - который в день главного национального праздника Турции отправляется на греческий Кипр - в «предательстве» и «служении врагам Турции»? Или потребуют объяснений от палестинского руководства за сближение с греческой администрацией острова, представляющего особую стратегическую важность для Анкары в Средиземноморье? Попытки найти в турецких медиа хоть какую-то реакцию или осуждение пока не дают никаких результатов.

И здесь возникает главный вопрос: если Азербайджан подвергается необоснованным нападкам за отношения с Израилем, то как объяснить дипломатические контакты палестинского руководства с греческим Кипром? Как те, кто не упускает случая очернить Азербайджан, объяснят эту дипломатическую пощечину Анкаре - нанесенную их же идеологическими кумирами? Ведь кто сегодня поддерживает Палестину громче и активнее, чем Турция?

Почему радикалы, подвергающие сомнению самостоятельность внешней и внутренней политики Азербайджана, вдруг стали „глухими, немыми и слепыми“ перед лицом действий палестинской стороны, проигнорировавшей столь чувствительный для Анкары вопрос?

Могли бы те, кто ведут оскорбительные кампании против Баку, проявить ту же принципиальность и в отношении действий Рамаллы? Или риторика «солидарности» становится громкой лишь тогда, когда речь идет об Азербайджане, а в остальных случаях уступает место избирательному молчанию? Поэтому эта риторика - это не про принципы. Это избирательный инструмент давления, заточенный исключительно против Азербайджана.

Именно в этой избирательности и заключается проблема. Все это - еще одно свидетельство того, как некоторые силы используют палестинскую тему прежде всего в пропагандистских целях. Но международные отношения нельзя сводить к внутриполитическим шоу, а солидарность - превращать в инструмент давления на тех, чья самостоятельная политика кому-то чем-то не нравится. Настоящие союзнические отношения проверяются последовательностью принципов.

Если оглянуться назад, исторический подтекст станет еще нагляднее. В свое время боевики армянской террористической организации АСАЛА, убивавшие турецких дипломатов, проходили боевую подготовку именно в лагерях палестинских группировок в Ливане. Среди них был и военный преступник Монте Мелконян - один из палачей Ходжалинского геноцида. В самой Палестине не раз поднимался вопрос о признании так называемого «геноцида армян». В памяти остаются и известные кадры, на которых Ясир Арафат тепло приветствует армянского католикоса.

Все это – отнюдь не попытка очернить Палестину и ее народ. Напротив. Баку неоднократно оказывал Палестине гуманитарную помощь. В Рамалле действует дипломатическая миссия Азербайджана, в Баку - посольство Палестины. Азербайджан неизменно поддерживает создание независимого Палестинского государства на основе принципа двух государств со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта позиция сама по себе опровергает любые попытки представить Баку «противником» Палестины только лишь из-за его самостоятельной внешней политики.

Но все это, как говорится, за скобками. Вернемся к главному. В отличие от тех, кто торгует громкими лозунгами, Азербайджан доказывает братство с Турцией реальными, беспрецедентными делами. Особенно наглядно это проявляется в кипрском вопросе.

Именно Баку выстроил прямые и тесные связи с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) поддерживая активные политические, экономические и гуманитарные связи.

Именно Баку сыграл активную роль в предоставлении ТРСК статуса наблюдателя в Организации тюркских государств.

Именно Баку последовательно вступает за полноценное международное признание Северного Кипра.

«Мы всегда рядом с нашими братьями. Наша политика всегда была ясной. У нас нет другой повестки дня в этом вопросе. Мы думаем только о том, как можем помочь нашим братьям, чтобы они могли сохранить свое государство. Они заслужили это историей и своими делами».

Выступая в апреле прошлого года на международном форуме «К новому миропорядку» в Университете АДА, глава Азербайджанского государства напомнил о референдуме, проведенном под эгидой генерального секретаря ООН: турецкие киприоты проголосовали за объединение острова, тогда как греческие киприоты выступили против.

«Посмотрите, что произошло? Греческий Кипр был принят в Европейский Союз. Это справедливо? То есть это был наглядный пример двойных стандартов, и политики не хотят об этом говорить. То есть они не хотят головной боли, потому что если они будут об этом говорить, то у них могут возникнуть и другие неприятные проблемы».

«Поэтому я хочу заверить наших братьев на Северном Кипре, что мы всегда будем с ними, чтобы их страна утвердилась как независимое государство и была признана международной общественностью», - подчеркнул Ильхам Алиев.

В этих словах содержится принцип, который Азербайджан последовательно проводит в жизнь - поддержка союзника не должна зависеть от политической конъюнктуры, а солидарность не может быть односторонним требованием, предъявляемым исключительно Баку. Противоречие возникает тогда, когда от Азербайджана требуют отказаться от права на собственный выбор, прикрываясь лозунгами солидарности, но не желают применять те же мерки к другим.

Таким образом, в то время как Азербайджан на деле защищает интересы Северного Кипра, палестинское руководство предпочитает демонстративные альянсы с Греческим Кипром. Пора признать очевидное: пока турецкие диванные «защитники» торгуют двойными стандартами, Азербайджан остается единственной страной, доказывающей братство не громкой риторикой, а конкретными делами.