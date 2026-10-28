Кризис ООН: Баку назвал формулу реабилитации международного права 

Резолюция принята. Требование сформулировано. Международное сообщество выразило свою позицию.

Но что происходит, если государство просто отказывается выполнять решение Совета Безопасности ООН? Именно здесь обнаруживается слабость международной системы: она способна фиксировать нарушения, но далеко не всегда — добиваться их устранения.

Организация Объединенных Наций - созданная в середине прошлого века как главный гарант поддержания международного мира и безопасности - сегодня переживает глубочайший системный кризис. Институт, призванный обеспечивать соблюдение международного права, демонстрирует бессилие перед лицом агрессии, а провозглашенные им принципы уступают место политической конъюнктуре и двойным стандартам.

В условиях, когда карта мира стремительно покрывается горячими точками, локальные столкновения перерастают в затяжные войны, а глобальные кризисы годами остаются без реального решения, неспособность ООН предложить действенные механизмы реагирования становится все очевиднее. Организация, призванная предотвращать катастрофы, зачастую ограничивается констатацией происходящего, ее решения остаются на бумаге, а механизмы коллективной безопасности оказываются заложниками отдельных интересов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу дал четкую и бескомпромиссную оценку сложившейся реальности: «Сегодня, когда мы видим, как почти каждый год возникают новые войны, становится ясно, что положить конец войне очень сложно. Начинать войны очень легко, но заканчивать их очень трудно, да и победить тоже очень сложно».

Новейшая история Азербайджана в этом контексте имеет особое значение. «Опыт Азербайджана, когда мы выиграли войну, которая была справедливой, и когда проигравшая сторона капитулировала, а после этого мы не пошли дальше, остановились, когда пришло время остановиться, и предложили мир, следует изучить тем, кто сейчас находится в состоянии войны и, вероятно, не знает, как ее остановить. Поэтому я считаю, что наш опыт будет очень ценен для того, чтобы понять, какие из созданных нами прецедентов можно использовать для урегулирования некоторых конфликтов. Да, верно, что все конфликты отличаются друг от друга, но основа всех конфликтов одна и та же. Это амбиции, это агрессия, это чувство превосходства. Это ощущение, что тебя не накажут за то, что ты делаешь с теми, на кого нападаешь, и, к сожалению, порой это длится вечно. В нашем случае это длилось 30 лет, но мы положили этому конец. И, как я уже сказал, мы действовали в полном соответствии с международным правом», - заявил глава государства.

Почему же резолюции, принимаемые на самом высоком уровне, годами остаются лишь бумагой? Ответ прост: в структуре ООН отсутствует реальный, быстродействующий и обязательный для всех механизм реализации принятых решений. Сложилась парадоксальная ситуация: международный институт выносит вердикт, но не имеет инструментов для его принудительного исполнения, если это не отвечает интересам отдельных игроков.

Азербайджан столкнулся с этой несправедливостью напрямую. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требовавшие полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий, на протяжении почти 30 лет оставались невыполненными. ООН так и не задействовала действенные механизмы принуждения, которые могли бы обеспечить исполнение собственных решений.

Корень проблемы - в избирательном применении международного права и отсутствии действенных механизмов, которые обеспечивали бы исполнение принятых решений независимо от политических интересов. Президент Ильхам Алиев прямо указывает на этот системный изъян, обращая внимание на необходимость реформирования механизмов реализации резолюций Совета Безопасности ООН: «Еще один вопрос, который также следует учитывать, - это механизм исполнения решений международных организаций. В настоящее время многие говорят о реформах в Организации Объединенных Наций. Я не хочу вдаваться в подробности, но считаю, что одним из важных вопросов должен быть механизм выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Как я уже сказал, мы находились в этой ситуации тридцать лет. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых содержалось требование освободить азербайджанские территории. Они не были выполнены. Механизма их выполнения не было. В отношении Армении не было введено никаких санкций».

Избирательность международной реакции особенно наглядно проявляется в практике санкционной политики. Когда ограничительные меры становятся одним из главных инструментов международного давления, отсутствие каких-либо последствий за многолетнюю оккупацию территорий, военные преступления, массовые нарушения прав человека, игнорирование резолюций Совета Безопасности ООН, обнажает очевидную асимметрию в подходах мирового сообщества. Президент Азербайджана именно такую непоследовательность называет проявлением двойных стандартов, подчеркивая, что они подрывают доверие к международному праву и не должны оставаться нормой мировой политики: «Сейчас, куда ни посмотри, везде санкции. Если посмотреть из Азербайджана на Север и на Юг, то можно увидеть сотни санкций. Но Армения не подвергалась санкциям, и это вопрос двойных стандартов. Это не что иное, как двойные стандарты, и мы всегда боролись и будем продолжать бороться против двойных стандартов в политике. Это один из важных элементов нашей внешней политики, потому что мы страдали от этого и по-прежнему продолжаем страдать. Конечно, слово «страдания» применительно к сегодняшней ситуации, возможно, звучит слишком резко. На самом деле это не страдания, ведь мы уже достигли того, чего хотели, и живем свободно на своей земле. Но тем не менее политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики».

Двойные стандарты проявляются не только в отсутствии санкций, но и в самой оценке последствий конфликтов, масштабов нарушений международного права и ответственности за них. Азербайджанский опыт демонстрирует, насколько велик разрыв между тяжестью совершенных деяний и международной реакцией на них. Акцентируя внимание на конкретных последствиях оккупации азербайджанских территорий и отсутствии соразмерных мер международного воздействия, глава государства подчеркнул, что «это проявляется не только, например, в подходе к различным войнам и конфликтам». Он констатировал, что Армения оккупировала почти 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, проводила политику этнических чисток, что привело к депортации миллиона азербайджанцев с их исторических земель, уничтожила наши религиозные и исторические памятники, в том числе 65 мечетей в Карабахе, и не была подвергнута санкциям и наказанию. «Так вот это и есть двойные стандарты», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана неоднократно поднимал вопрос о необходимости действенных механизмов исполнения решений ООН. Одним из последних примеров стало выступление Ильхама Алиева в начале сентября на встрече в формате «ШОС плюс» в Бишкеке, где он вновь напомнил о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, которые были выполнены спустя 30 лет: «Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в выполнении этих резолюций. Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов».

Примечательно, что в саммите участвовал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Это придает поднятой проблеме особую актуальность: вопрос заключается в способности организации устранить свои ключевые изъяны. Авторитет ООН определяется не количеством заседаний и принятых документов, а тем, способны ли ее решения обеспечить реальные изменения. Если международные обязательства остаются на бумаге, то доверие к институтам, призванным гарантировать их соблюдение, неизбежно ослабевает.

Еще одно проявление кризиса современной международной системы - стремление отдельных государств и политических институтов присваивать себе право определять, как должны жить другие страны, какие решения им принимать и по какой модели развиваться. Подобная практика не имеет ничего общего с равноправием суверенных государств, подменяя международное сотрудничество диктатом, а уважение к международному праву - претензией на политическое и моральное превосходство. Вместо укрепления доверия такой подход углубляет разногласия и создает новые источники напряженности.

В условиях формирования нового миропорядка уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела приобретают особое значение. Президент Ильхам Алиев последовательно отстаивает принцип, согласно которому ни одно государство не вправе навязывать другим собственные представления о должном политическом устройстве и образе жизни. Эта позиция затрагивает фундаментальный вопрос международных отношений - право каждого народа самостоятельно определять свое будущее: «Но двойные стандарты – это не только это. Двойные стандарты – это еще и когда кому-то вздумается учить вас, как жить. Хотя прежде чем это сделать, следует присмотреться на свое отражение в зеркале и спросить: а есть ли у меня моральное право поучать кого-то, поучать независимую страну, как ей жить, что делать, а чего не делать? Мы никогда так не поступаем. Мы сосредоточены на своих делах, а то, что происходит в других странах – это дело народов этих стран. Это не наше дело. Поэтому мы ожидаем и добиваемся такого же отношения и к себе. И любой признак неуважения, любой признак необоснованного чувства превосходства и необоснованного мнения, будто кто-то может нам что-то диктовать, встречало и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердый подход. Поэтому считаю, что если международное сообщество согласится с этими основными правилами международного поведения, то будет меньше конфликтов, меньше проблем и больше взаимодействия».

На фоне неспособности международных институтов предотвращать затяжные конфликты особое значение приобретает практический опыт государств, которым удалось восстановить нарушенную справедливость и добиться прекращения войны. Азербайджанский опыт в этом контексте заслуживает отдельного внимания, ставя вопрос не только о причинах неэффективности существующих механизмов международной безопасности, но и о том, какие уроки мировое сообщество может извлечь из реальных результатов урегулирования. Однако даже достигнутые результаты не означают, что угрозы международной безопасности остались в прошлом. Мир вступил в период повышенной нестабильности, когда завершение одного конфликта не гарантирует предотвращения новых, а существующие противоречия способны в любой момент перерасти в очередной кризис. В этих условиях недостаточно полагаться на международные гарантии - государствам необходимо сохранять бдительность, объективно оценивать риски и быть готовыми защищать свои национальные интересы. Президент Ильхам Алиев обращает внимание и на эту реальность: «Мы живем в непредсказуемом мире, где, как я уже говорил, конфликты начинаются и никогда не заканчиваются. Поэтому, конечно, нам нужно всегда быть очень внимательными к потенциальным рискам и защищать себя от любых возможных осложнений».

Конечно, само по себе реформирование ООН не может устранить все причины войн и кризисов. Международные институты не могут заменить политическую волю, ответственность государств и готовность искать компромиссы. Но они способны создавать условия, при которых дипломатия становится эффективнее, нарушения международного права не остаются без последствий, а урегулирование конфликтов перестает зависеть исключительно от соотношения военных и политических сил.

Здесь особенно важна связь между безопасностью и диалогом. Устойчивый мир не возникает только потому, что прекращены боевые действия или подписано соглашение. Он требует признания законных интересов сторон, отказа от политики превосходства, уважения суверенитета и готовности взаимодействовать даже при серьезных разногласиях. И чем слабее международные механизмы, тем труднее поддерживать эту культуру сотрудничества на глобальном уровне.

Именно поэтому тема VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - «Диалог во имя общего будущего» - звучит сегодня не как отвлеченный гуманистический призыв, а как ответ на реальные противоречия современного мира. Диалог необходим для того, чтобы государства могли вырабатывать общие решения, преодолевать взаимное недоверие и находить точки соприкосновения там, где односторонние действия лишь углубляют кризис.

Баку, принимающий форум, становится площадкой для обсуждения этой задачи в момент, когда прежние подходы к международной безопасности все чаще демонстрируют свои ограничения. И подлинный результат подобных встреч проявляется в готовности участников переводить диалог в практические решения - от предотвращения конфликтов до укрепления международных институтов и обеспечения исполнения принятых обязательств.

Мир не может позволить себе выбирать между диалогом и справедливостью: без первого невозможно устойчивое согласие, без второй доверие к нему неизбежно рушится. И если ООН призвана оставаться опорой международного порядка, ей необходимо доказать, что коллективная воля государств способна быть чем-то большим, чем совокупность деклараций. В конечном счете будущее этой организации зависит от ответа на простой, но принципиальный вопрос: сможет ли мировое сообщество превратить общие слова о мире и международном праве в правила, которые обязательны для всех - без исключений и двойных стандартов?