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Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance

Редакция 1news10:16 - Сегодня
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Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не располагает окончательными данными о причастности Северной Кореи к масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance, ущерб от которой оценивается в $6,3 млрд.

Как передает 1news.az со ссылкой на Associated Press, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связана ли с этим Северная Корея, но если это так, то мы обсудим с ней этот вопрос", - сказал Трамп.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США возложило ответственность за кибератаку на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor.

По данным ведомства, злоумышленники 29 октября похитили с Binance криптовалютные активы на сумму более $6 млрд. ФБР также сообщило, что похищенные средства преимущественно конвертируются в криптовалюту Ethereum.

В свою очередь, Binance пообещала полностью возместить клиентам потери, понесенные в результате атаки.

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