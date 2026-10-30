Саммит в Анкаре без Президента Азербайджана: что стоит за этим решением?

У дипломатии есть неприятная особенность. Она позволяет долго делать вид, будто ничего не происходит, но рано или поздно заставляет отвечать на неудобные вопросы.

В отношениях Азербайджана и Турции такой момент, похоже, назрел. Сегодня в Анкаре состоится XIII саммит Организации тюркских государств (ОТГ), однако президент Ильхам Алиев участвовать в нем не будет. Азербайджан представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов. В Баку тем временем завершается первый в истории чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15, в церемонии награждения участников которого намерен принять участие глава государства.

Официальное объяснение отсутствия Ильхама Алиева связано с рабочим графиком и ранее запланированными мероприятиями. Однако рассматривать происходящее исключительно через призму протокола было бы наивно. Последние месяцы отношения двух союзников сопровождаются тревожным информационным фоном, который вряд ли можно игнорировать. Речь не о том, что Азербайджан отворачивается от Турции, а о том, что даже самые тесные союзнические отношения не предполагают безусловного согласия с любыми действиями партнера и тем более терпимости к систематическим нападкам на собственное государство.

Братство не отменяет взаимного уважения. И если кто-то начинает воспринимать его как право поучать союзника, вмешиваться в его внутренние дела и диктовать ему внешнеполитический курс, самое время напомнить, что в формуле «Один народ - два государства» второе слово имеет не меньшее значение, чем первое.

Когда братство путают с правом командовать

Антиазербайджанская кампания в турецком информационном пространстве началась не вчера. На протяжении последних трех лет она вспыхивала с разной интенсивностью, но главной мишенью неизменно оставалось сотрудничество Баку с Израилем. Отдельные исламистские и нурсистские группы, аффилированные с ними медиаресурсы и близкие к правящей в Турции Партии справедливости и развития (АКР) политические круги фактически требуют, чтобы Азербайджан выстраивал международные связи в соответствии с их идеологическими представлениями.

В ход идут обвинения в предательстве, служении сионизму и недостаточной поддержке Палестины. Самостоятельную внешнюю политику суверенного государства пытаются представить моральным проступком, а несогласие с навязываемыми требованиями - основанием для публичной травли.

В начале октября очередная волна нападок усилилась после того, как азербайджанский представитель не покинул зал во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Затем поводом для нового скандала стало решение Кабинета министров Азербайджана о единой школьной форме. В турецком информационном пространстве его начали преподносить в искаженном виде, раздувая тему хиджаба и перенося внутренний вопрос Азербайджана в религиозно-политическую плоскость.

Кампания сопровождалась оскорблениями в адрес страны, ее народа и руководства. Перед дипломатическими представительствами Азербайджана в Анкаре и Стамбуле состоялись шесть акций протеста. Отдельные медиаресурсы способствовали распространению искаженных трактовок азербайджанской политики в арабском информационном пространстве, расширяя географию нападок на Баку.

Особенно болезненно, что все это происходило в государстве, которое Азербайджан последовательно называет братским. Баку ожидал подобного давления от своих противников, но получил его от тех, кто громче остальных рассуждает о тюркском единстве и исламской солидарности.

Официальная Анкара отреагировала на этот фарс в ее инфополе, по оценке азербайджанской стороны, слишком поздно. Своевременное пресечение оскорбительных кампаний и провокаций могло бы не позволить ситуации зайти так далеко. Когда же информационное пространство долго остается ареной нападок на союзника, а затем предлагается забыть о случившемся ради очередного протокольного мероприятия, подобное ожидание выглядит по меньшей мере странно.

Избирательная принципиальность

Особого внимания заслуживает избирательность обвинений в адрес Азербайджана. Турецкие критики Баку требуют отказаться от сотрудничества с Израилем, словно сама Турция никогда не поддерживала с этим государством дипломатических, торговых и военно-технических связей. Поддерживала и продолжает поддерживать, правда, сейчас это делается не открыто, не напрямую и не всегда под турецким флагом, но все же делается. Ибо прагматизм берет свое.

Почему же тогда то, что для Анкары объясняется прагматизмом и национальными интересами, для Баку объявляется предательством? Если сотрудничество с Израилем само по себе несовместимо с поддержкой палестинцев, этот критерий следовало бы применять последовательно. Но именно последовательности здесь и не хватает.

Азербайджан не обязан согласовывать внешнюю политику с представлениями отдельных религиозно-политических групп. У него есть собственные интересы безопасности, экономики и международного сотрудничества. Государство, самостоятельно преодолевшее тяжелейший конфликт и восстановившее территориальную целостность, прекрасно понимает цену независимых решений. И оно не должно оправдываться за право самостоятельно выбирать партнеров.

Нельзя требовать от Баку безусловной солидарности, одновременно закрывая глаза на кампании, направленные против самого Азербайджана. Тем более недопустимо превращать историческую близость двух народов в инструмент давления на одно из государств.

Дипломатия помнит взаимность

В международных отношениях существует принцип взаимности. Он не означает, что каждое отсутствие на саммите должно вызывать ответный демарш. У глав государств бывают объективные причины менять планы, и каждый подобный случай необходимо рассматривать в своем контексте. Но взаимность предполагает уважение к интересам партнера и признание его права самостоятельно определять приоритеты.

В июле 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не участвовал в неформальном саммите ОТГ в Шуше, предпочтя присутствовать на матче сборных Турции и Нидерландов на чемпионате Европы по футболу. В мае 2026 года он не приехал на Всемирный форум по градостроительству в Азербайджане, а в октябре пропустил седьмой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Эти решения сами по себе не дают оснований обвинять Анкару в неуважении к Баку. Но и отсутствие Ильхама Алиева в Анкаре нельзя автоматически трактовать как политический демарш, игнорируя рабочий график азербайджанского президента и обстоятельства двусторонних отношений.

24 октября в Азербайджане стартовал первый чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15, завершающийся 30 октября. Это масштабное международное мероприятие, принимаемое страной впервые, и участие президента в его заключительных мероприятиях имеет большое значение. Следовательно, официальное объяснение отсутствия Ильхама Алиева вполне конкретно. Однако оно не отменяет более широкого политического контекста, в котором любое решение руководства страны приобретает дополнительный смысл.

Было бы неверно утверждать, что неучастие президента вызвано исключительно антиазербайджанской кампанией. Но столь же неверно делать вид, будто многомесячные нападки не имеют никакого отношения к атмосфере между союзниками. Дипломатическая пауза не обязательно сопровождается громкими заявлениями. Иногда достаточно того, что государство расставляет собственные приоритеты, не считая нужным демонстрировать безусловную готовность к любому протокольному жесту.

ОТГ не принадлежит отдельным политическим группам

Азербайджан остается одним из основателей Организации тюркских государств и последовательно участвует в ее развитии. Баку вложил значительные политические и дипломатические ресурсы в укрепление тюркского сотрудничества и не отказывается от этого курса. Отсутствие президента на одном саммите не означает ни выхода из организации, ни пересмотра стратегических ориентиров. Страну представляет глава внешнеполитического ведомства, и работа в рамках ОТГ продолжается.

Стало быть, попытки представить нынешнюю ситуацию как отказ Азербайджана от тюркского единства были бы манипуляцией. Организация существует ради общих интересов государств, а не для демонстрации обязательной личной близости лидеров при любых обстоятельствах. И уж точно она не должна превращаться в инструмент давления на тех, кто отказывается подчинять национальную политику требованиям отдельных внешних идеологических кругов.

Нынешняя ситуация должна стать поводом для выводов прежде всего в самой Турции. Нельзя одновременно требовать от Азербайджана безусловной союзнической солидарности и допускать, чтобы в собственном инфопространстве его систематически оскорбляли. Нельзя призывать к единству, превращая самостоятельность партнера в повод для травли.

У политического братства тоже есть правила. Главное из них - равноправие, без которого союз превращается в отношения покровителя и подчиненного. Азербайджан продолжит развивать сотрудничество с Турцией и другими тюркскими государствами, но это не обязывает Баку делать вид, будто происходившее в последние месяцы не имеет значения.

Фархад Гусейн